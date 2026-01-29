Cà Mau: Xây dựng Khu kinh tế Năm Căn trở thành trung tâm kinh tế biển

Chiều 29-1, tại xã Năm Căn, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và quy định quản lý đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Năm Căn đến năm 2045.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Chí Nguyện phát biểu tại hội nghị

Theo quyết định số 18/QĐ-TTg ngày 6-1-2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Năm Căn có tổng diện tích khoảng 10.800ha; nằm dọc theo hành lang trục quốc lộ 1, thuộc địa bàn xã Năm Căn và một phần xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau.

Quang cảnh hội nghị công bố quy hoạch và quy định quản lý đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Năm Căn đến năm 2045

Mục tiêu xây dựng Khu kinh tế Năm Căn trở thành hạt nhân tăng trưởng, trung tâm kinh tế biển, phát triển ngành thủy sản công nghệ cao của tỉnh Cà Mau và vùng Đồng bằng sông Cửu Long; là động lực để hình thành, phát triển đô thị trung tâm tiểu vùng ven biển phía Nam tỉnh Cà Mau. Tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý phát triển, tổ chức triển khai đầu tư xây dựng các khu vực trong khu kinh tế và hoàn thiện đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Xây dựng khu kinh tế biển, đảm bảo an ninh - quốc phòng.

Khu kinh tế Năm Căn, khu vực trên địa bàn xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau

Phát biểu tại buổi công bố quy hoạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Chí Nguyện đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau (đơn vị quản lý Khu kinh tế Năm Căn) phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đầu tư, xây dựng, đất đai trong phạm vi khu kinh tế; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm quy hoạch, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật, giữ vững tính ổn định và tính pháp lý của quy hoạch đã được phê duyệt.

Tập trung thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng, thặng dư cao, sử dụng hiệu quả tài nguyên, thân thiện với môi trường. Đồng thời, đẩy mạnh đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, tiên tiến, hiện đại, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển lâu dài của khu kinh tế.

TẤN THÁI