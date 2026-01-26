Đầu tư tại Việt Nam, doanh nghiệp Nhật Bản lập kỷ lục lợi nhuận mới

Theo đó, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam tiếp tục duy trì đà tích cực, với tỷ lệ doanh nghiệp có lãi đạt mức cao nhất trong hơn một thập kỷ và đang có xu hướng mở rộng đầu tư trong năm 2026.

Theo ông Mitsutoshi Okabe, Trưởng Đại diện JETRO tại TPHCM, kết quả khảo sát từ hơn 2.000 doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam cho thấy, tỷ lệ doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam ước có lãi trong năm 2025 đạt 67,5%, tăng 3,4 điểm phần trăm so với năm trước và là mức cao nhất kể từ năm 2009.

Đây cũng là lần đầu tiên sau 5 năm, tỷ lệ doanh nghiệp có lãi tại Việt Nam vượt mức trung bình của toàn ASEAN (65,3%), phản ánh sự cải thiện rõ nét về hiệu quả kinh doanh cũng như khả năng thích ứng của doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế khu vực còn nhiều biến động.

Cũng theo JETRO, kết quả tích cực này đến từ nhiều yếu tố nền tảng. Trước hết, nhu cầu tại thị trường nội địa Việt Nam tiếp tục mở rộng, trong khi xuất khẩu, đặc biệt ở các ngành chế tạo, vẫn đóng vai trò động lực chính cho tăng trưởng lợi nhuận. Cùng với đó, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đã chủ động tái cấu trúc hoạt động, tối ưu quy trình sản xuất – kinh doanh, nâng cao năng suất và chuyển dịch cơ cấu sản phẩm theo hướng gia tăng giá trị.

Ông Mitsutoshi Okabe, Trưởng Đại diện JETRO công bố kết quả khảo sát thực trạng doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại nước ngoài năm tài chính 2025

Không chỉ ghi nhận kết quả khả quan trong năm 2025, khảo sát của JETRO còn cho thấy xu hướng mở rộng kinh doanh tiếp tục được duy trì trong giai đoạn 2026. Có tới 56,9% doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam cho biết sẵn sàng mở rộng hoạt động trong 1–2 năm tới, dẫn đầu ASEAN trong hai năm liên tiếp. Động lực mở rộng chủ yếu đến từ triển vọng xuất khẩu tích cực và nhu cầu thị trường nội địa tăng, trong đó nhiều doanh nghiệp cân nhắc tăng cường chức năng bán hàng và củng cố mạng lưới phân phối.

Bên cạnh đó, các lợi thế của môi trường đầu tư tại Việt Nam tiếp tục được đánh giá cao. Những yếu tố như quy mô thị trường và tiềm năng tăng trưởng, chi phí nhân công cạnh tranh và sự ổn định chính trị – xã hội đều ghi nhận mức cải thiện so với năm trước, góp phần củng cố niềm tin dài hạn của nhà đầu tư Nhật Bản. Tuy nhiên, JETRO cũng chỉ ra rằng các rủi ro liên quan thủ tục hành chính, hệ thống pháp luật và chi phí nhân công gia tăng vẫn là những thách thức đáng lưu ý.

Về triển vọng lợi nhuận kinh doanh năm 2026, ông Mitsutoshi Okabe cho biết, hiện 47,6% doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam dự báo kết quả kinh doanh sẽ “cải thiện” so với năm 2025. Dù vậy, bức tranh triển vọng có sự phân hóa rõ rệt giữa các ngành.

Có thể thấy, Việt Nam tiếp tục là điểm đến đầu tư quan trọng của doanh nghiệp Nhật Bản, với nền tảng lợi nhuận được củng cố và xu hướng mở rộng có chọn lọc trong năm 2026, song cũng đòi hỏi những cải thiện mạnh mẽ hơn về môi trường đầu tư để duy trì sức hấp dẫn dài hạn.

