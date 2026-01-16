EVN và 4 ngân hàng đã thu xếp hơn 40.000 tỷ đồng cho dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II.

Chiều 16-1, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ký hợp đồng cho vay dự án thành phần 1 - Nhà máy điện thuộc dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II với liên danh 4 ngân hàng thương mại nhà nước, gồm Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank).

Trong đó, Vietcombank giữ vai trò ngân hàng đầu mối.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II có công suất 1.500MW, gồm 2 tổ máy, mỗi tổ 750MW, áp dụng công nghệ tua bin khí chu trình hỗn hợp.

Công trình được xây dựng tại Khu kinh tế Hòn La, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị. EVN là chủ đầu tư, tổng mức đầu tư toàn dự án hơn 52.490 tỷ đồng, trong đó 20% là vốn chủ sở hữu và 80% là vốn vay thương mại.

Dự án được chia thành 2 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 - Nhà máy điện có tổng mức đầu tư 40.123,455 tỷ đồng; dự án thành phần 2 gồm kho và cảng LNG, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 11.800 tỷ đồng.

Tổng số vốn vay cho dự án thành phần 1 là 29.568 tỷ đồng.

Theo EVN, để triển khai dự án, chủ đầu tư đã đồng thời thực hiện nhiều công việc, trong đó có công tác chuẩn bị và thu xếp nguồn vốn.

Việc ký kết hợp đồng cho vay với liên danh 4 ngân hàng thương mại nhà nước giúp bảo đảm nguồn vốn tín dụng được thu xếp kịp thời, đúng quy định, tạo điều kiện để EVN chủ động triển khai dự án đúng tiến độ, kiểm soát chặt chẽ chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II được đầu tư nhằm cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia, góp phần bảo đảm an toàn cung cấp điện theo Quy hoạch điện VIII, đồng thời giảm phát thải chất gây ô nhiễm so với các nguồn nhiệt điện truyền thống, hướng tới mục tiêu bảo vệ môi trường sinh thái.

Dự án dự kiến vận hành thương mại trong giai đoạn 2028-2029 và hoàn thành toàn bộ vào năm 2030.

