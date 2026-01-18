Kinh tế

Đầu tư

Vĩnh Long đầu tư 500 tỷ đồng gia cố bờ sông Hàm Luông

SGGPO

Ngày 18-1, UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa ban hành Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án gia cố, xử lý sạt lở bờ sông Hàm Luông, đoạn qua địa bàn tỉnh Bến Tre (cũ), nay thuộc tỉnh Vĩnh Long.

Dự án được triển khai tại tuyến bờ sông Hàm Luông thuộc phường Bến Tre, do Ban Quản lý nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô xây dựng kè và tuyến giao thông trên kè dài khoảng 2.127m, rộng 8,20m, cao trình đỉnh kè +3,00m, kết cấu tường đứng bằng cừ dự ứng lực kết hợp gia cố mái bờ sông theo địa hình tự nhiên bằng thảm đá.

a1.jpg
Dự án nhằm chủ động phòng, chống sạt lở, bảo vệ an toàn các công trình hạ tầng đô thị, cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội

Bên cạnh đó, dự án còn đầu tư các hạng mục vỉa hè, hệ thống chiếu sáng, điện trang trí, trồng cây xanh, thu gom và thoát nước dọc tuyến, hướng tới xây dựng không gian đô thị ven sông xanh, sạch, an toàn.

Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 500 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 14,5 tỷ đồng, chi phí xây dựng gần 413 tỷ đồng.

ảnh.jpg
Bờ sông Hàm Luông thuộc địa phận phường Bến Tre đang bị sạt lở

Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2029. Hiện chủ đầu tư đang khẩn trương thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu, sớm triển khai thi công, đáp ứng yêu cầu cấp bách trong công tác phòng, chống sạt lở tại địa phương.

Dự án nhằm chủ động phòng, chống sạt lở, bảo vệ an toàn các công trình hạ tầng đô thị, cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội, khu dân cư và quỹ đất ven sông; đồng thời tạo điều kiện chỉnh trang đô thị, cải thiện cảnh quan môi trường và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy trên sông Hàm Luông.

Tin liên quan
TÍN HUY

Từ khóa

Sông Hàm Luông UBND tỉnh Vĩnh Long Bê tông cốt thép Cao trình Ven sông Gia cố Không gian đô thị Bến Tre Sạt lở

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn