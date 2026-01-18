Vĩnh Long đầu tư 500 tỷ đồng gia cố bờ sông Hàm Luông

Ngày 18-1, UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa ban hành Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án gia cố, xử lý sạt lở bờ sông Hàm Luông, đoạn qua địa bàn tỉnh Bến Tre (cũ), nay thuộc tỉnh Vĩnh Long.

Dự án được triển khai tại tuyến bờ sông Hàm Luông thuộc phường Bến Tre, do Ban Quản lý nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô xây dựng kè và tuyến giao thông trên kè dài khoảng 2.127m, rộng 8,20m, cao trình đỉnh kè +3,00m, kết cấu tường đứng bằng cừ dự ứng lực kết hợp gia cố mái bờ sông theo địa hình tự nhiên bằng thảm đá.

Bên cạnh đó, dự án còn đầu tư các hạng mục vỉa hè, hệ thống chiếu sáng, điện trang trí, trồng cây xanh, thu gom và thoát nước dọc tuyến, hướng tới xây dựng không gian đô thị ven sông xanh, sạch, an toàn.

Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 500 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 14,5 tỷ đồng, chi phí xây dựng gần 413 tỷ đồng.

Bờ sông Hàm Luông thuộc địa phận phường Bến Tre đang bị sạt lở

Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2029. Hiện chủ đầu tư đang khẩn trương thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu, sớm triển khai thi công, đáp ứng yêu cầu cấp bách trong công tác phòng, chống sạt lở tại địa phương.

Dự án nhằm chủ động phòng, chống sạt lở, bảo vệ an toàn các công trình hạ tầng đô thị, cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội, khu dân cư và quỹ đất ven sông; đồng thời tạo điều kiện chỉnh trang đô thị, cải thiện cảnh quan môi trường và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy trên sông Hàm Luông.

TÍN HUY