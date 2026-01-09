Đà Nẵng chủ động đón đầu các làn sóng đầu tư mới

Chiều 9-1, tại Cung Hội nghị quốc tế Ariyana (TP Đà Nẵng), UBND TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Công bố Nghị quyết số 259/2025/QH15 của Quốc hội (Nghị quyết số 259) và Xúc tiến đầu tư vào TP Đà Nẵng năm 2026.

Công bố các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư

Hội nghị có sự tham dự của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng hơn 500 doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Hội nghị công bố các cơ chế, chính sách đặc thù mới và trao quyết định, thỏa thuận đầu tư cho 16 dự án, tổng vốn gần 37.800 tỷ đồng.

Thu hút đầu tư gần 38.000 tỷ đồng

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, Nghị quyết số 259 mang lại nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm nặng nề đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Trong chiến lược phát triển năm 2026 và những năm tiếp theo, Đà Nẵng ưu tiên kiến tạo phát triển các hệ sinh thái kinh tế bền vững; tập trung vào những lĩnh vực mũi nhọn, động lực phát triển đột phá có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu khai mạc hội nghị

“TP Đà Nẵng mong muốn lắng nghe các ý kiến hiến kế, đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư nhằm tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và bình đẳng. Đồng thời, thành phố sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để cộng đồng doanh nghiệp yên tâm đầu tư phát triển”, ông Phạm Đức Ấn nhấn mạnh.

Tại hội nghị, TP Đà Nẵng chính thức công bố Nghị quyết số 259 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 136/2024/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng.

Đà Nẵng ưu tiên kiến tạo phát triển các hệ sinh thái kinh tế bền vững trong giai đoạn mới



Nghị quyết số 259 tập trung sửa đổi, bổ sung 8 điều của Nghị quyết số 136 liên quan các lĩnh vực quan trọng, then chốt, tạo đột phá thúc đẩy thành phố trong giai đoạn mới như: quản lý đầu tư, tài chính, ngân sách nhà nước, quy hoạch, đô thị, tài nguyên, môi trường; thu hút nhà đầu tư chiến lược; thành lập Khu thương mại tự do; đầu tư phát triển vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, thông tin và truyền thông; Phát triển hạ tầng đô thị, nhất là mô hình TOD và đường sắt đô thị; Tăng cường phân cấp, phân quyền…

Đồng thời, triển khai hiệu quả các mô hình mới, lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng thành phố như: Khu thương mại tự do, lĩnh vực công nghệ chiến lược…

Đà Nẵng tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và bình đẳng

Dịp này, UBND TP Đà Nẵng công bố các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định chấp thuận nhà đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và Biên bản thỏa thuận đầu tư đối với 16 dự án, với tổng vốn đầu tư 37.757 tỷ đồng; Giấy chứng nhận thành viên Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng.

Trao Thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030 giữa UBND TP Đà Nẵng và Tổng công ty Viễn thông Mobifone về việc hợp tác phát triển chính quyền số, hạ tầng số, kinh tế số và xã hội số; Biên bản thỏa thuận đầu tư Nhà máy sản xuất thảm nội thất tại Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng giữa Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai và Công ty TNHH Hs Hyosung Quảng Nam.

Mở ra giai đoạn phát triển mới

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết, Nghị quyết số 259 mở ra giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về thể chế, động lực tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của TP Đà Nẵng.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, trong bối cảnh Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn của các dòng vốn đầu tư toàn cầu, nhiệm vụ đặt ra cho Đà Nẵng phải chủ động đón đầu các làn sóng đầu tư mới, tạo động lực tăng trưởng nhanh và bền vững.

“Để không bị lỡ nhịp, TP Đà Nẵng phải triển khai Nghị quyết 259 một cách quyết liệt, lựa chọn trọng tâm, trọng điểm, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp và nhà đầu tư” Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đề nghị Đảng bộ, chính quyền TP Đà Nẵng phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương tập trung quán triệt sâu sắc tinh thần của Nghị quyết 259, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt trong giai đoạn tới.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đề nghị TP Đà Nẵng triển khai Nghị quyết 259 một cách quyết liệt, lựa chọn trọng tâm, trọng điểm

Đồng thời, kiến tạo động lực tăng trưởng mới và không ngừng hoàn thiện hạ tầng chiến lược, ưu tiên nguồn lực để phát triển các dự án hạ tầng động lực, hạ tầng chiến lược thành phố, các công trình trọng điểm quốc gia và vùng trên địa bàn thành phố.

“Với quyết tâm cao, cách làm quyết liệt, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, tôi tin tưởng Đà Nẵng sẽ bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn tới, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân”, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tin tưởng.

PHẠM NGA