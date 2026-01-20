TPHCM ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục sạt lở kênh Tàu Hủ

Trước tình trạng sạt lở, lún sụp nghiêm trọng xảy ra tại bờ kè kênh Tàu Hủ và mặt đường Ba Đình, đoạn qua phường Chánh Hưng, UBND TPHCM đã ban hành quyết định xây dựng công trình khẩn cấp nhằm kịp thời khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn cho người dân và giao thông khu vực.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh kiểm tra hiện trạng sụt lún trên đường Ba Đình, phường Chánh Hưng. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo quyết định do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh ký ban hành, công trình có tên gọi “Khắc phục sự cố sạt lở, lún sụp bờ kè kênh Tàu Hủ, mặt đường Ba Đình, phường Chánh Hưng”. Mục tiêu là xử lý khẩn cấp tình trạng sạt lở, lún sụp tại khu vực gần Công viên 310 Hưng Phú, bảo đảm an toàn cho người dân khi lưu thông trên tuyến đường Ba Đình, đồng thời ổn định đời sống các hộ dân sinh sống xung quanh khu vực bị ảnh hưởng.

Địa điểm xây dựng công trình tại phường Chánh Hưng. Thời gian thực hiện được yêu cầu khẩn trương, phải hoàn thành việc kết nối an toàn giao thông tuyến đường Ba Đình trước ngày 10-2-2026, nhằm sớm khôi phục lưu thông và hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại của người dân.

Về quy mô, giải pháp xây dựng, tiến độ chi tiết, dự kiến chi phí và nguồn lực thực hiện, UBND TPHCM giao Sở Xây dựng TPHCM chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan triển khai theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm yêu cầu về trình tự, thủ tục, chất lượng, tiến độ và hiệu quả của công trình xây dựng khẩn cấp.

Quyết định cũng nêu rõ Sở Tài chính TPHCM có trách nhiệm chủ trì tham mưu UBND TPHCM bố trí kịp thời nguồn kinh phí thực hiện. Sở NN-MT TPHCM cùng UBND phường Chánh Hưng phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng trong quá trình triển khai, bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật và yêu cầu kỹ thuật.

QUỐC HÙNG