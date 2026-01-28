Thị trường bạc sôi động và... rủi ro

Làn sóng đầu tư vào bạc vật chất trong nước đang có xu hướng trở thành một kênh đầu tư thay thế trong bối cảnh giá vàng tăng mạnh và khan hàng. Ghi nhận tại TPHCM cho thấy thị trường bạc khá sôi động nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro.

Trả tiền trước, 6 tháng sau mới giao hàng

Những ngày qua, thị trường bạc mua bán hết sức nhộn nhịp, thu hút các nhà đầu tư tham gia giao dịch chốt lời. Chị Linh Thùy (phường Long Trường) cho biết, tháng 6-2025, khi sổ tiết kiệm 300 triệu đồng đáo hạn, chị quyết định rút hết tiền để mua 220 lượng bạc SBJ 999 với giá 1,4 triệu đồng/lượng. Sau 6 tháng, giá bạc tăng lên hơn 4 triệu đồng/lượng nên chị chốt lời, lãi hơn 300%, tương đương hơn 600 triệu đồng.

Giao dịch mua bán bạc tại cửa hàng của Công ty Sacombank - SBJ trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, TPHCM, chiều 27-1 (ẢNH: HOÀNG HÙNG)

Dù giá bạc đã tăng mạnh nhưng nhu cầu mua của người dân hiện vẫn rất cao. Vì vậy, các doanh nghiệp không có bạc vật chất để giao ngay mà kéo dài thời gian giao từ 3-6 tháng. Anh Thanh Hoàng (phường Bàn Cờ) cho biết, đã phải bốc số thứ tự để mua bạc tại Tập đoàn Doji (phường Xuân Hòa) vì người mua đông, nhưng khi đến lượt thì cửa hàng báo không còn bạc để bán. Nếu đã trả đủ tiền thì nhận giấy biên nhận. “Trong thời gian chờ nhận bạc, tôi có thể bán lại số bạc đã mua trên giấy này lại cho công ty”, anh Hoàng cho hay.

Khách đến mua bạc tại Công ty Đá quý Ancarat (phường Cầu Ông Lãnh) cũng không có hàng cầm về ngay mà phải chốt giá, trả tiền tại thời điểm mua và được hẹn sẽ giao bạc sau 3 tháng. Trong khi chờ giao, công ty cũng sẽ mua lại “phiếu mua hàng" khi khách có nhu cầu. Còn khách hàng mua bạc tại Sacombank-SBJ TPHCM dù được hẹn giao trong 6 tháng, nhưng chỉ khi nhận bạc vật chất mới được bán lại cho công ty. Công ty này không mua lại “phiếu mua hàng” như một số doanh nghiệp khác.

Nắm bắt nhu cầu đầu tư bạc của người dân, các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc như Tập đoàn Phú Quý, Công ty Bảo Tín Minh Châu, Công ty Đá quý Ancarat, Công ty Sacombank-SBJ đã tung ra đa dạng các sản phẩm, như bạc miếng (1-5 lượng 999), bạc thỏi (1-5kg). Tuy nhiên, hiện nay do nhu cầu tăng cao, các doanh nghiệp bán bạc thương hiệu tại TPHCM luôn trong tình trạng “cháy hàng”.

Dễ phát sinh tranh chấp

Các chuyên gia nhận định, bên cạnh yếu tố tăng theo xu hướng của thế giới, giá bạc tăng cao có nguyên do từ sự thay đổi trong tư duy của nhà đầu tư nội địa. Lãnh đạo Tập đoàn Phú Quý nhìn nhận, nhu cầu đầu tư bạc của người dân đã vượt xa kỳ vọng. Đối với nhiều nhà đầu tư cá nhân, bạc đang dần trở thành lựa chọn thay thế hợp lý hơn vàng.

Giao dịch bạc tại một cửa hàng trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, TPHCM, chiều 27-1 (ẢNH: HOÀNG HÙNG)

Do nguồn cung vàng trong thị trường khan hiếm, đồng thời đầu tư vào bạc với số vốn chỉ từ vài triệu đồng đã giúp người dân bảo toàn và gia tăng giá trị tài sản theo thời gian. “Bạc hấp dẫn nhà đầu tư cá nhân nhờ mức tăng giá mạnh hơn vàng và biên độ mua - bán chênh lệch thấp hơn nhiều so với vàng”, một lãnh đạo Tập đoàn Phú Quý chia sẻ.

Liên quan đến khan nguồn cung bạc vật chất trên thị trường, lãnh đạo một công ty vàng bạc đá quý tại TPHCM cho biết, dù không bị kiểm soát hạn mức nhập khẩu như vàng nhưng do nhu cầu trong nước tăng mạnh dẫn đến tình trạng liên tục thiếu hụt. “Muốn nhập khẩu bạc cũng phải mất vài tháng hàng mới về, rồi cũng cần có thời gian gia công. Hơn nữa, giá bạc đã tăng “nóng” gần 40% chỉ trong một tháng, nên trên thực tế, chúng tôi cũng phải cân nhắc việc nhập để hạn chế rủi ro”, vị này lý giải.

Trước tình trạng tăng nóng của bạc, các chuyên gia kinh tế đưa ra nhiều khuyến cáo. Theo ông Huỳnh Trung Khánh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam, tình trạng khan hiếm bạc đang diễn ra ở nhiều quốc gia, không riêng Việt Nam. Tuy nhiên, việc một số doanh nghiệp chỉ “bán giấy”, kéo dài thời gian giao hàng tới vài tháng, tiềm ẩn rủi ro cho cả người mua lẫn doanh nghiệp, dễ phát sinh tranh chấp về giá trị pháp lý của phiếu mua hàng hoặc hợp đồng, nhất là trong bối cảnh bạc cũng phải phụ thuộc nguồn nhập khẩu.

PGS-TS Ngô Trí Long cho rằng, khi tham gia bất kỳ kênh đầu tư nào, nhà đầu tư cần đặt yếu tố an toàn và thanh khoản lên hàng đầu, phù hợp với mục tiêu lợi nhuận, đồng thời hết sức thận trọng trước tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội. Giá bạc đã tăng “nóng”, biến động mạnh hơn vàng nên những nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm hoặc quản trị kém có thể đối mặt rủi ro thua lỗ.

Qua ghi nhận, giá thu mua bạc của các thương hiệu lớn trong chiều 27-1 khoảng 4,2-4,3 triệu đồng/lượng. Trên thị trường giao dịch tự do, giá bán bạc “trao tay” dao động 122-123 triệu đồng/kg và 4,95 triệu đồng/lượng, tăng 10%-12% so với giá niêm yết tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc. Thời gian qua, giá bạc có mức tăng gấp đôi giá vàng. Trong năm 2025, khi giá vàng thế giới tăng gần 75% và giá vàng trong nước tăng khoảng 85%, thì bạc ghi nhận mức tăng lần lượt khoảng 150% trên thị trường quốc tế và 160% trong nước. Trong tháng đầu năm 2026, giá bạc tiếp tục ghi nhận thêm mức tăng 40%, trong khi giá vàng tăng khoảng 18%.

HẠNH NHUNG