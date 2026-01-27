Sáng 27-1, Báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Sở Công thương TPHCM, Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM và Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TPHCM tổ chức hội thảo chuyên đề “Kết nối liên vùng – Động lực phát triển khu thương mại tự do TPHCM”.

Hội thảo tập trung phân tích vai trò của hạ tầng liên vùng, thể chế và năng lượng trong việc hình thành mô hình khu thương mại tự do (FTZ) thế hệ mới, tạo động lực tăng trưởng cho TPHCM và vùng Đông Nam bộ.

Tại hội thảo, ông Đỗ Thiên Anh Tuấn, chuyên gia Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, đánh giá trục Thủ Thiêm – Long Thành – Cái Mép là “xương sống” hạ tầng quyết định đối với FTZ TPHCM. Theo ông, trong các mô hình FTZ thành công trên thế giới, lợi thế địa lý chỉ là điều kiện cần, còn điều kiện đủ là khả năng kết nối nhanh và hiệu quả giữa các trung tâm sản xuất, logistics, tài chính và thị trường quốc tế.

Các đại biểu tìm hiểu thông tin quy hoạch FTZ tại TPHCM. Ảnh: HỮU HẠNH

Trên trục này, Thủ Thiêm được định vị là trung tâm tài chính – thương mại – dịch vụ cao cấp; Long Thành là cửa ngõ hàng không quốc tế; còn Cái Mép – Thị Vải là cụm cảng nước sâu có thể đón tàu mẹ đi thẳng đến châu Âu và Bắc Mỹ. Nếu ba điểm liên kết thông suốt, FTZ TPHCM sẽ có lợi thế cạnh tranh vượt trội; ngược lại, kết nối thiếu đồng bộ sẽ làm gia tăng chi phí và triệt tiêu lợi thế địa lý. Ông Tuấn cũng cảnh báo hạ tầng liên vùng như cao tốc, vành đai, đường sắt hiện còn phát triển chậm so với nhu cầu, khiến chi phí logistics ở mức cao và làm giảm sức hút đầu tư.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ Trần Xuân Toàn cho biết, FTZ là mô hình phát triển mới, được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng cho TPHCM và vùng lân cận.

Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ Trần Xuân Toàn phát biểu tại hội thảo. Ảnh: HỮU HẠNH

Theo ông, thành phố đang đứng trước hai thời cơ lớn: không gian phát triển mở rộng sau sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, cùng hệ thống hạ tầng giao thông liên vùng ngày càng hoàn thiện; hình thành Trung tâm tài chính quốc tế tại Thủ Thiêm.

"Với cơ chế đặc thù và khung pháp lý phù hợp, TPHCM có nhiều điều kiện để thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao, song cần tiếp tục tiếp thu kinh nghiệm quốc tế để triển khai FTZ hiệu quả, bền vững", ông Trần Xuân Toàn nói.

THI HỒNG