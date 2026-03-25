Vương quốc Anh chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế

Chiều 25-3, Tổng Lãnh sự quán Anh tại TPHCM, Hiệp hội Doanh nghiệp Anh tại Việt Nam (BritCham) và Dragon Capital tổ chức hội thảo mở Anh - Việt về Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) 2026 với chủ đề "Hạ tầng thị trường tài chính". Tham dự có đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM.

Phiên thảo luận về thị trường hàng hoá phái sinh

Bà Alexandra Smith, Tổng Lãnh sự Anh tại TPHCM, cho biết việc phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM và Đà Nẵng mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam. Tuy nhiên, thành công của mô hình này phụ thuộc vào việc xây dựng đúng các nền tảng ngay từ đầu.

Bà Alexandra Smith, Tổng Lãnh sự Anh tại TPHCM trao đổi tại hội thảo

Theo bà Alexandra Smith, một trung tâm tài chính quốc tế có năng lực cạnh tranh cần được xây dựng trên 3 trụ cột cốt lõi, gồm: khung pháp lý vững chắc, hệ thống quản lý độc lập và đáng tin cậy, cùng các dịch vụ thị trường hiện đại, cho phép huy động và luân chuyển vốn hiệu quả.

Khi 3 yếu tố này được đồng bộ, trung tâm tài chính quốc tế sẽ trở thành động lực tăng trưởng mạnh mẽ, giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn thuận lợi hơn, thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao, đồng thời nâng cao vị thế của Việt Nam trong hệ thống tài chính toàn cầu. Vương quốc Anh tự hào đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình xây dựng những nền tảng này.

Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và vận hành trung tâm tài chính quốc tế, bà Angela Knight CBE, Chủ tịch Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tài chính Astana (AFSA), Kazakhstan, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng cơ quan quản lý độc lập, có sự tham gia của các chuyên gia quốc tế, cùng với việc thiết lập cơ chế giải quyết tranh chấp hiệu quả, qua đó góp phần nâng cao uy tín của trung tâm tài chính.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh, hội nghị cấp cao tại Hà Nội ngày 23-3 và hội nghị mở tại TPHCM là những hoạt động thiết thực nhằm tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Vương quốc Anh trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, góp phần triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác về Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam - Anh, phù hợp với tầm nhìn, định hướng của lãnh đạo cấp cao hai nước khi nâng cấp quan hệ song phương lên mức Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 10-2025.

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà cho biết, TPHCM đánh giá cao các nội dung cốt lõi được nêu tại hội nghị, tập trung vào hàng hóa và phái sinh, giám sát tài chính, khung pháp lý và thu hút đầu tư nước ngoài. Đây là những yếu tố then chốt để xây dựng một trung tâm tài chính quốc tế hiện đại, minh bạch, cạnh tranh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà với các khách mời và diễn giả tại hội thảo

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh, TPHCM đang nỗ lực góp phần phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam trở thành trung tâm tài chính quốc tế tầm cỡ khu vực. Thành phố đánh giá cao sự hỗ trợ và những kinh nghiệm quý báu từ Vương quốc Anh, đồng thời mong muốn tiếp tục trao đổi sâu hơn về khung pháp lý, cơ chế giám sát tài chính và các bài học thực tiễn từ Trung tâm tài chính Astana cũng như London - những mô hình thành công được TPHCM đặc biệt quan tâm.

