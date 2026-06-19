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WinMart+ khai trương cửa hàng thứ 5.000

SGGPO

Tối 18-6, WinCommerce (Tập đoàn Masan) khai trương cửa hàng WinMart+ thứ 5.000. Cửa hàng thứ 5.000 đặt tại xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang. Đây là cột mốc đánh dấu gần 7 năm mở rộng mạng lưới của doanh nghiệp bán lẻ này.

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WinMart+ khai trương cửa hàng thứ 5.000

Bà Nguyễn Thị Phương, Tổng Giám đốc WinCommerce cho biết, việc lựa chọn xã Mèo Vạc để đặt cửa hàng thứ 5.000 nhằm góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận bán lẻ hiện đại cho người dân khu vực vùng sâu, vùng xa.

Theo thông tin từ WinCommerce, số lượng cửa hàng WinMart+ đã tăng từ gần 2.500 điểm bán vào cuối năm 2019 lên 5.000 cửa hàng vào tháng 6-2026. Hệ thống WinMart và WinMart+/WiN hiện phục vụ gần 500 triệu lượt khách hàng mỗi năm, cung ứng hơn 2 tỷ đơn vị sản phẩm trên cả nước.

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Cửa hàng thứ 5.000 của WinMart+ đặt tại xã Mèo Vạc
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Người dân ở xã Mèo Vạc mua sắm tại cửa hàng WinMart+. Nguồn ảnh: WINCOMMERCE

Nhân dịp khai trương, WinMart+ phối hợp Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang trao tặng 5.000 phần quà thiết yếu cho các hộ gia đình tại các xã Mèo Vạc, Đường Hồng và Yên Cường.

WinCommerce cũng cho biết, hệ thống WinMart/WinMart+/WiN hiện đã có mặt ở khoảng 1.300 xã, phường trên cả nước. Năm 2026, WinCommerce đặt mục tiêu mở mới khoảng 1.000-1.500 điểm bán và hướng tới quy mô khoảng 13.000 cửa hàng vào năm 2030.

PHÚC HẬU

Từ khóa

WinMart+ WinCommerce bán lẻ hiện đại Tuyên Quang

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