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Chiều 4-8, giá vàng trong nước phục hồi

SGGPO

Giá vàng trong nước chiều nay đồng loạt tăng so với buổi sáng, đi ngược chiều với giá vàng thế giới.

Giá vàng trong nước chiều 4-8 đi ngược chiều với giá vàng thế giới
Giá vàng trong nước chiều 4-8 đi ngược chiều với giá vàng thế giới

Vào khoảng 16 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, PNJ và Tập đoàn Phú Quý tăng 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, niêm yết ở mức 137,5 triệu đồng/lượng mua vào và 140,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá nhẫn 9999 cũng được Tập đoàn Phú Quý tăng 500.000 đồng/lượng chiều mua và tăng 1 triệu đồng/lượng chiều bán so với sáng nay, niêm yết ở mức 137,5 triệu đồng/lượng mua vào và 140,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC tăng giá vàng nhẫn 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 136,5 triệu đồng/lượng mua vào và 140 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty PNJ tăng giá vàng nhẫn 500.000 đồng/lượng chiều mua và 300.000 đồng/lượng chiều bán so với sáng nay, niêm yết ở mức 136,2 triệu đồng/lượng mua vào và 140,2 triệu đồng/lượng bán ra. Tiếp tục thu hẹp chênh lệch giá mua - bán còn 4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco cùng thời điểm 4-8 (giờ Việt Nam) ở mức 4.050,4 USD/ounce, giảm 8 USD/ounce so với sáng nay.

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NHUNG NGUYỄN

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Tập đoàn Phú Quý Công ty SJC Kitco Vàng miếng SJC PNJ Niêm yết Thị trường vàng giá vàng

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