Thị trường vàng chiều 3-8: Tăng giá mua vào, chênh lệch mua - bán thu hẹp

Giá vàng trong nước chiều 3-8 được một số doanh nghiệp tăng giá thu mua nên chênh lệch mua - bán được thu hẹp.

Chênh lệch mua - bán vàng chiều nay được thu hẹp. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Vào khoảng 16 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và PNJ giữ nguyên giá bán ra nhưng tăng 500.000 đồng/lượng giá mua vào so với cuối tuần trước, niêm yết ở mức 137,5 triệu đồng/lượng mua vào và 141 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý tăng giá vàng miếng SJC 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 137,5 triệu đồng/lượng mua vào và 141,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Chênh lệch mua - bán vàng miếng SJC được Công ty PNJ và SJC thu hẹp từ 4 triệu đồng xuống còn 3,5 triệu đồng/lượng. Riêng Tập đoàn Phú Quý vẫn duy trì ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay được Tập đoàn Phú Quý tăng 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 137,5 triệu đồng/lượng mua vào và 141,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC giữ nguyên giá vàng nhẫn 9999 so với cuối tuần trước, báo giá ở mức 136,5 triệu đồng/lượng mua vào và 140,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty PNJ lại tăng giá mua vàng nhẫn 100.000 đồng/lượng nhưng giảm 100.000 đồng/lượng chiều bán, niêm yết ở mức 136,1 triệu đồng/lượng mua vào và 140,9 triệu đồng/lượng bán ra. Nhờ đó, chênh lệch mua - bán thu hẹp từ 5 triệu đồng/lượng trước đó xuống còn 4,8 triệu đồng/lượng.

Tiệm vàng Mi Hồng giữ nguyên giá mua vàng nhẫn 9999 và tăng 200.000 đồng/lượng giá bán, niêm yết ở mức 138,2 triệu đồng/lượng chiều mua và 140 triệu đồng/lượng chiều bán, chênh lệch mua - bán giảm từ 2 triệu đồng/lượng xuống còn 1,8 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco cùng thời điểm 3-8 (giờ Việt Nam) ở mức 4.058,26 USD/ounce, tăng 12 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York cuối tuần trước. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 129,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới trên thị trường châu Á tăng trở lại trong phiên đầu tuần, duy trì trên mốc 4.000 USD/ounce. Diễn biến này xảy ra khi giá dầu lao dốc sau thông tin Mỹ và Iran có thể sớm nối lại đàm phán hòa bình, làm giảm lo ngại về rủi ro địa chính trị trên thị trường năng lượng.

NHUNG NGUYỄN