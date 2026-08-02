Gia Lai đặt mục tiêu doanh thu bán lẻ đạt gần 1,4 triệu tỷ đồng

Giai đoạn 2026-2030, Gia Lai phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt khoảng 1.385.900 tỷ đồng, gắn với phát triển thương mại điện tử và chuyển đổi số.

Ngày 2-8, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai cho biết, UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh, nhằm cụ thể hóa các mục tiêu Chính phủ và Bộ Công thương.

Gia Lai định hướng phát triển thị trường bán lẻ gắn với kích cầu tiêu dùng trong nước và phát triển các sản phẩm nông sản, hàng hóa đặc trưng, sản phẩm OCOP. Tỉnh sẽ hiện đại hóa hệ thống phân phối theo hướng kết hợp hài hòa giữa bán lẻ truyền thống, bán lẻ hiện đại và thương mại điện tử; đồng thời ưu tiên mở rộng mạng lưới bán lẻ tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa và biên giới.

Tỉnh Gia Lai phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt gần 1,4 triệu tỷ đồng. Ảnh, đồ họa: AI (OpenAI)

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt khoảng 1.385.900 tỷ đồng, tăng bình quân 11-12%/năm. Doanh số bán lẻ thương mại điện tử dự kiến tăng 23-25%/năm, chiếm khoảng 30% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng. Tỉnh cũng phấn đấu 70% doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia các sàn thương mại điện tử.

Tầm nhìn đến năm 2050, Gia Lai đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng bán lẻ bình quân 10-10,5%/năm, hoàn thiện hệ thống hạ tầng bán lẻ hiện đại, thông minh và phấn đấu có trên 70% doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại tham gia các sàn thương mại điện tử.

Để đạt mục tiêu trên, tỉnh sẽ tập trung cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng thương mại bán lẻ và logistics xanh, đẩy mạnh chuyển đổi số, thúc đẩy tiêu dùng xanh.

Gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tại Hoài Ân, tỉnh Gia Lai. Ảnh: NGỌC OAI

Bên cạnh đó, tỉnh ưu tiên nâng cấp hệ thống chợ theo hướng văn minh, hiện đại; phát triển chợ thông minh, thanh toán không dùng tiền mặt gắn với truy xuất nguồn gốc; khuyến khích phát triển siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa; thu hút đầu tư kho bãi, kho lạnh và trung tâm logistics phục vụ bảo quản, phân phối nông sản...

NGỌC OAI