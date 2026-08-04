Sáng 4-8, giá vàng trong nước giảm mạnh

Sáng 4-8, giá vàng trong nước đồng loạt giảm mạnh, qua đó thu hẹp khoảng cách với giá vàng thế giới.

Chênh lệch mua - bán giá vàng sáng nay tiếp tục giảm. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Khoảng 9 giờ, giá vàng miếng SJC tại Công ty SJC, PNJ và Tập đoàn Phú Quý cùng giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều mua và 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với cuối giờ chiều 3-8, niêm yết ở mức 137 triệu đồng/lượng mua vào và 140 triệu đồng/lượng bán ra.

Chênh lệch giá mua - bán vàng miếng SJC được các doanh nghiệp thu hẹp xuống còn 3 triệu đồng/lượng, từ mức 3,5-4 triệu đồng/lượng vào chiều 3-8.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Tập đoàn Phú Quý giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều mua và 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán, giao dịch ở mức 137 triệu đồng/lượng mua vào và 140 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch mua - bán giảm từ 4 triệu đồng xuống còn 3 triệu đồng/lượng.

Công ty SJC giảm giá vàng nhẫn 500.000 đồng/lượng ở chiều mua và 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán, xuống còn 136 triệu đồng/lượng mua vào và 139,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty PNJ giảm giá vàng nhẫn 400.000 đồng/lượng ở chiều mua và 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán, niêm yết ở mức 135,8 triệu đồng/lượng mua vào và 139,9 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch mua - bán thu hẹp từ 4,8 triệu đồng xuống còn 4,1 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco cùng thời điểm ở mức 4.058,65 USD/ounce, tăng khoảng 3 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York đêm 3-8.

Sau quy đổi, giá vàng thế giới tương đương 129,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá bán vàng miếng SJC khoảng 10,6 triệu đồng/lượng. Khoảng cách này đã giảm so với mức 12 triệu đồng/lượng của ngày 3-8.

Giá vàng thế giới gần như đi ngang và duy trì trên ngưỡng 4.050 USD/ounce trong bối cảnh nhà đầu tư theo dõi những tín hiệu trái chiều về khả năng Mỹ và Iran nối lại đàm phán hòa bình.

Tâm lý thận trọng khiến quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust tiếp tục bán ròng 1,1 tấn vàng trong phiên 3-8, giảm lượng nắm giữ xuống còn 1.005,9 tấn. Trong tuần trước, quỹ này cũng bán ròng khoảng 2 tấn vàng.

Nhà đầu tư đang chờ các số liệu kinh tế quan trọng của Mỹ trong tuần này, gồm báo cáo việc làm khu vực tư nhân tháng 7 do ADP công bố và báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 7 của Bộ Lao động Mỹ, để đánh giá triển vọng chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

NHUNG NGUYỄN