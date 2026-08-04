Sản xuất ethanol trong nước mới đáp ứng khoảng 25% nhu cầu xăng E10

Nguồn ethanol sản xuất trong nước hiện đạt khoảng 25.000m³/tháng, mới đáp ứng khoảng 25% nhu cầu phối trộn xăng E10; phần còn lại phải bổ sung từ nguồn nhập khẩu.

Sáng 4-8, Bộ Công thương cho biết, cả nước hiện có 3 nhà máy sản xuất ethanol (E100) đang hoạt động, với tổng công suất thiết kế khoảng 277.000m³/năm. Bộ đang rà soát năng lực sản xuất, nguồn nguyên liệu và các điểm nghẽn để bảo đảm nguồn ethanol phục vụ phối trộn xăng sinh học.

Với mức tiêu thụ xăng khoảng 1 triệu m³/tháng, nhu cầu E100 để phối trộn xăng E10 vào khoảng 100.000m³/tháng. Tuy nhiên, năng lực sản xuất trong nước hiện chỉ đạt khoảng 25.000m³/tháng, đáp ứng khoảng 25%. Khoảng 75.000m³/tháng còn lại phải nhập khẩu.

Ba cơ sở đang hoạt động gồm Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất, Nhà máy cồn Quảng Nam và Nhà máy cồn Đồng Nai, với tổng công suất thiết kế 830m³/ngày, tương đương khoảng 24.900m³/tháng.

Riêng tháng 6-2026, ba nhà máy sản xuất 20.875,4m³ E100, đạt khoảng 83,8% công suất thiết kế theo tháng.

Trong đó, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất có công suất thiết kế lớn nhất, 330m³/ngày. Đơn vị vận hành là Công ty CP Nhiên liệu sinh học Dầu khí Miền Trung (BSR-BF) đang triển khai phương án phục hồi sản xuất.

Theo kế hoạch, trong quý 3-2026, BSR-BF sẽ chuyển nguyên liệu sản xuất từ sắn sang ngô, nâng công suất vận hành bình quân lên 70%-80% và thử nghiệm vận hành ở mức 125% công suất thiết kế khi đáp ứng các điều kiện kỹ thuật. Doanh nghiệp đặt mục tiêu tiếp tục nâng công suất khả dụng lên 150%.

BSR-BF cũng xây dựng 14 nhóm giải pháp về công nghệ, hiệu suất sản xuất và tiết giảm chi phí. Trong quý 4-2026, doanh nghiệp dự kiến phối hợp với các trường đại học, viện nghiên cứu và đối tác công nghệ để nghiên cứu sản xuất nhiên liệu hàng không bền vững theo công nghệ Ethanol-to-Jet và methanol carbon thấp từ nguồn CO₂ sinh học.

Trong khi đó, Nhà máy cồn Quảng Nam đang tạm ngừng sản xuất để kiểm tra, sửa chữa một số thiết bị, hạ tầng xuống cấp. Doanh nghiệp cho rằng việc bảo trì, nâng cấp thiết bị và ổn định đầu ra là điều kiện để duy trì công suất, bảo đảm nguồn cung E100.

Một nguồn cung mới dự kiến được bổ sung từ năm 2028 là dự án Nhà máy ethanol An Khê - Gia Lai, có vốn đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng, công suất thiết kế 200m³ ethanol khan/ngày và dự kiến sản xuất thương mại trong quý 1-2028.

Hiện nguồn ethanol sản xuất trong nước đạt khoảng 25.000m³/tháng, mới đáp ứng khoảng 25% nhu cầu phối trộn xăng E10

Ngày 3-8, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đã làm việc với các doanh nghiệp sản xuất E100 tại miền Trung. Các doanh nghiệp kiến nghị có cơ chế tài chính phù hợp, hỗ trợ tiếp cận vốn, ưu tiên sử dụng E100 sản xuất trong nước và xây dựng hợp đồng bao tiêu dài hạn. Hiệp hội Nhiên liệu sinh học Việt Nam đề nghị xem xét hạn chế xuất khẩu sắn lát khô để tăng nguồn nguyên liệu cho chế biến sâu và sản xuất ethanol trong nước. Theo Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân, Bộ Công thương sẽ tổng hợp kiến nghị của doanh nghiệp, phối hợp các bộ, ngành liên quan báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả đánh giá sau 2 tháng đưa xăng E10 ra thị trường; đồng thời nghiên cứu hoàn thiện chính sách về giá, thuế, phí và cơ chế điều tiết nhằm phát triển thị trường E100 và xăng sinh học.

PHÚC HẬU