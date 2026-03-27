Xã Long Hải hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Sáng 27-3, tại công viên Phước Tỉnh, UBND xã Long Hải (TPHCM) tổ chức lễ phát động “ Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, vì an ninh Tổ quốc” năm 2026, thu hút đông đảo cán bộ và người dân tham gia.

Hàng trăm VĐV tham gia hưởng ứng Ngày chạy Olympic

Hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Thể thao Việt Nam và ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài “Thể dục và sức khỏe” (27-3-1946 – 27-3-2026); đồng thời hướng tới 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12-7-1946 – 12-7-2026).

Các chiến sĩ và học sinh cùng "tranh tài"

Tham dự chương trình có lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Long Hải, đại diện lực lượng công an, quân sự, biên phòng cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh và nhân dân trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Long Hải, nhấn mạnh vai trò của việc rèn luyện thể dục thể thao theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng và xây dựng lối sống lành mạnh. Đồng thời kêu gọi các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia tập luyện, nâng cao thể chất, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Trao giải cho các VĐV đạt thành tích cao.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu và người dân tham gia chạy với cự ly khoảng 2km. Kết thúc chương trình, Ban tổ chức trao kỷ niệm chương cho 30 vận động viên có thành tích tốt.

THÀNH HUY