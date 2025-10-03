Xã Long Hải, TPHCM: Doanh thu thương mại, dịch vụ hơn 7.800 tỷ đồng

Chiều 3-10, tại xã Long Hải, TPHCM diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ xã lần thứ 8 (mở rộng), nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2025.

Báo cáo tại hội nghị, ông Ngô Thanh Phúc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Long Hải cho biết, 9 tháng năm 2025, các chỉ tiêu về kinh tế của xã tiếp tục phát triển ổn định.

Cụ thể, tổng doanh thu thương mại, dịch vụ hơn 7.800 tỷ đồng, đạt gần 76% kế hoạch năm; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp hơn 1.400 tỷ đồng, đạt hơn 75% kế hoạch năm; sản lượng khai thác thủy sản đạt hơn 77% kế hoạch năm.

Đáng ghi nhận là thu ngân sách trên địa bàn xã tính đến ngày 30-9 hơn 23 tỷ đồng, đạt hơn 127% dự toán giao.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội đảm bảo, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 81%. Quốc phòng – an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Trung tâm Phục vụ hành chính công hoạt động hiệu quả, đã tiếp nhận và giải quyết 4.807 hồ sơ, tỷ lệ trả kết quả đúng và trước hạn gần 95%, không có hồ sơ trễ hẹn.

Đối với công tác xây dựng Đảng, trong 9 tháng, Đảng bộ xã Long Hải kết nạp 45 đảng viên mới, vượt 2% kế hoạch năm; hoàn thành công tác cấp đổi thẻ đảng viên cho 100% đảng viên của 74 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy xã; tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho 28 đảng viên.

Trong 3 tháng cuối năm 2025, Đảng ủy xã Long Hải sẽ tập trung triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030; tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền triển khai các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Trung ương, Thành ủy, Đảng ủy; tổ chức Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội xã Long Hải lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT; quảng bá du lịch; hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tiếp tục tổ chức lập các đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn xã; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân…

Theo đánh giá của Đảng ủy xã Long Hải, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra thành công vào ngày 21 và 22-8 vừa qua.

Trong đó, công tác chuẩn bị và tổ chức thảo luận các dự thảo văn kiện được thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của cấp trên. Đảng ủy xã lấy ý kiến đóng góp văn kiện trong tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, 74 chi, đảng bộ trực thuộc và lãnh đạo địa phương qua các thời kỳ, qua đó, tiếp thu nghiêm túc, giải trình rõ ràng, đầy đủ, thuyết phục đối với các ý kiến đóng góp.

Đại hội được tổ chức nghiêm túc, đúng Điều lệ Đảng, bảo đảm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương và thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và nhân dân trên địa bàn.

Khen thưởng 9 tập thể và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc

Dịp này, Đảng ủy xã Long Hải khen thưởng 9 tập thể và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ xã Long Hải lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030.

