Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương công bố và trao Quyết định số 2569-QĐNS/TW ngày 28-11-2025 của Bộ Chính trị quyết định điều động đồng chí Phan Thăng An thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025, thôi giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2025-2030 và chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 1.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Bộ Chính trị cho đồng chí Phan Thăng An

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, khẳng định, việc điều động, chỉ định đồng chí Phan Thăng An giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng thể hiện sự ghi nhận, tin tưởng và kỳ vọng của Bộ Chính trị. Đồng chí Phan Thăng An được đánh giá là cán bộ được đào tạo bài bản, có năng lực và kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính trị, tư duy nhạy bén, phương pháp làm việc khoa học, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát cơ sở, đã trải qua nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương tặng hoa chúc mừng đồng chí Phan Thăng An

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị, trên cương vị công tác mới, tân Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng tiếp tục phát huy kinh nghiệm, bản lĩnh, năng lực công tác, bắt tay ngay vào nhiệm vụ mới; bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong giai đoạn mới; tập trung nỗ lực cùng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chương trình trọng tâm, nội dung đột phá, các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XX của tỉnh Cao Bằng ngay từ đầu nhiệm kỳ, đưa nghị quyết đi vào cuộc sống; tập trung hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các chỉ tiêu năm 2025 của tỉnh; đồng thời, chuẩn bị chu đáo cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Trước đó, Bộ Chính trị đã có quyết định về điều động, chỉ định đồng chí Quản Minh Cường thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030 và chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 3.

Đồng chí Phan Thăng An sinh năm 1974; quê quán: tỉnh Quảng Nam trước đây (nay là TP Đà Nẵng); trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trong quá trình công tác, đồng chí Phan Thăng An đã trải qua nhiều vị trí công tác như: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thăng Bình (Quảng Nam trước đây); Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng Vụ Địa phương II (Ban Tổ chức Trung ương); Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy (Ban Tổ chức Trung ương); Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

MINH KHANG