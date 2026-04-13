Xây dựng khu vực phòng thủ trên địa bàn Quân khu 1 ngày càng vững chắc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, để tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, Lực lượng vũ trang Quân khu 1 phải tiếp tục quán triệt thật sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; phải nắm chắc địa bàn, dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình, tham mưu kịp thời, không để bị động, bất ngờ trong bất cứ tình huống nào; xây dựng khu vực phòng thủ trên địa bàn Quân khu ngày càng vững chắc; gắn chặt quốc phòng với an ninh, đối ngoại và phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững chủ quyền, biên giới, giữ yên địa bàn, giữ chắc lòng dân từ sớm, từ xa, từ cơ sở.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Quân khu 1 (ẢNH: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Lực lượng vũ trang Quân khu 1 phải luôn là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất; phải thực sự gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân; chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể địa phương làm tốt công tác dân vận, công tác tuyên truyền đặc biệt, đấu tranh làm thất bại âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá cách mạng, chia rẽ nhân dân với Đảng, với chính quyền, với quân đội; bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật, tài chính, thông tin, trang bị cho mọi nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của bộ đội; đẩy mạnh tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả vũ khí, trang bị kỹ thuật; chủ động nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, sáng kiến cải tiến kỹ thuật; nâng cao năng lực bảo đảm trong điều kiện chiến đấu mới, trong phòng thủ dân sự, trong tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và ứng phó thiên tai, dịch bệnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Lực lượng vũ trang Quân khu 1 thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiên quyết phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; thực hiện tốt 2 kiên định (kiên định đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; kiên định xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị); 2 đẩy mạnh (đẩy mạnh xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng); 2 ngăn ngừa (ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột; ngăn ngừa mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ quân đội và toàn quân); phương châm 5 vững (chính trị vững, kỷ luật vững, công nghệ vững, nghệ thuật quân sự vững, đời sống bộ đội vững); giữ nghiêm kỷ luật, giữ trọn niềm tin của nhân dân đối với quân đội, với Đảng, với chế độ.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Quân khu 1.

TTXVN