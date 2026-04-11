Bộ Chính trị chỉ định nhân sự Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030

Chiều 10-4, tại Nhà Quốc hội, Đảng ủy Quốc hội tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Dự hội nghị có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy Quốc hội phải đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng bộ Quốc hội thực sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực lãnh đạo. Ảnh: TTXVN

Tại hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Hữu Đông đã công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định 38 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030; chỉ định Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 20 đồng chí.

Bộ Chính trị chỉ định đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Bí thư Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch Quốc hội khóa XVI, giữ chức Bí thư Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030; đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khóa XVI, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030; đồng chí Phùng Khánh Tài, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030. Cùng đó chỉ định 7 đồng chí tham gia Thường trực Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030.

