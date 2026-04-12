Sáng 12-4, Bộ Công an kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (18-4-1946 - 18-4-2026). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư và lẵng hoa chúc mừng. Thủ tướng Lê Minh Hưng dự và phát biểu chỉ đạo.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá, 80 năm qua, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã lập nhiều thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc. Những năm gần đây, lực lượng đã tạo được những dấu ấn nổi bật, có ý nghĩa chiến lược trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Việc xây dựng thành công cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, triển khai căn cước gắn chip, định danh và xác thực điện tử; tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án 06 là những thành tích đặc biệt xuất sắc.

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (18-4-1946 - 18-4-2026).

Theo Thủ tướng, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã tạo bước chuyển căn bản sang quản lý số, quản trị số, phục vụ số; hình thành phương thức quản lý hiện đại dựa trên dữ liệu, kết nối, chia sẻ và xác thực điện tử; tạo nền tảng để cắt giảm thủ tục, giảm giấy tờ, giảm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Đây là đóng góp rất to lớn đối với quá trình đổi mới phương thức quản trị quốc gia, xây dựng nền hành chính hiện đại, xây dựng Chính phủ số, xã hội số, công dân số, Thủ tướng nhấn mạnh.

Lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Thủ tướng đề nghị lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, cần cụ thể hóa chủ trương, đường lối, chính sách, chiến lược của Đảng, Nhà nước về bảo đảm an ninh, trật tự, chuyển đổi số quốc gia, cải cách hành chính, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; kiên định mục tiêu bảo đảm an ninh, trật tự là cốt lõi; kiến tạo phát triển là trọng tâm; người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ; tiên phong trong chuyển đổi tư duy quản trị quốc gia hiện đại...

Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi lễ.

“Tiếp tục giữ vững vai trò tiên phong, nòng cốt trong chuyển đổi số quốc gia; bảo đảm dữ liệu luôn đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, đồng thời đẩy mạnh việc tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu, hình thành hệ sinh thái dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp”, Thủ tướng đề nghị.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Thư chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Trong thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm viết: trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã không ngừng lớn mạnh, luôn bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đất nước, khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng trong quản lý xã hội, quản lý dân cư, góp phần giữ vững an ninh trật tự. Từ những cuốn sổ hộ khẩu, giấy tờ thủ công đến việc hình thành hệ thống dữ liệu dân cư hiện đại, định danh điện tử, từ những thủ tục hành chính rườm rà đến nền quản trị số ngày càng thông minh, minh bạch, phục vụ người dân và doanh nghiệp - đó là một hành trình đầy nỗ lực, sáng tạo và cống hiến thầm lặng. Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an trao bức thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội. Ảnh: ĐỖ TRUNG Bức thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có đoạn, đằng sau mỗi tấm thẻ căn cước, mỗi tài khoản định danh là biết bao tâm huyết, là những ngày đêm miệt mài “đi từng ngõ, gõ từng nhà", là tinh thần “làm hết việc chứ không làm hết giờ", là hình ảnh người chiến sĩ gần dân, vì dân, tận tụy phục vụ nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm viết, những kết quả đó không chỉ góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, mà còn tạo nên bước chuyển căn bản trong quản trị quốc gia, đóng góp thiết thực vào tiến trình chuyển đổi số đất nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công và đóng góp to lớn của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trong suốt 80 năm qua. Cũng trong thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm viết, bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cần tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, đổi mới sáng tạo, hoàn thành tốt trọng trách được giao, đặc biệt là tiếp tục tiên phong đi đầu trong chuyển đổi số quốc gia, góp phần xây dựng nền quản trị hiện đại, minh bạch, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Đồng thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị lực lượng cảnh sát quản lý hành chính cần khắc ghi: công nghệ dù hiện đại đến đâu nhưng con người vẫn là yếu tố quyết định; dữ liệu dù lớn đến đâu cũng không quý bằng niềm tin của nhân dân; giá trị cốt lõi nhất của lực lượng là vì nhân dân phục vụ.

