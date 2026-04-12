Chính trị

Lãnh đạo TPHCM dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại đặc khu Côn Đảo

SGGPO

Sáng 12-4, đoàn đại biểu TPHCM cùng đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, làm trưởng đoàn, đã đến dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng hy sinh tại đặc khu Côn Đảo (TPHCM).

Tham gia đoàn có các đồng chí: Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo; Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Tạ Quốc Trung, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM kiêm Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM.

Đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 có Đại tá Trần Xuân Lương, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3; Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3.

Tại nghĩa trang Hàng Keo, đoàn đại biểu dâng vòng hoa tươi thắm, thành kính thắp nén hương thơm và dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân các bậc tiền nhân, các Anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã chiến đấu, anh dũng hy sinh tại Côn Đảo.

Đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tại nghĩa trang Hàng Keo

Lễ dâng hương diễn ra trong khuôn khổ chương trình đoàn đại biểu TPHCM tham gia cùng đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đến thăm và làm việc tại đặc khu Côn Đảo từ ngày 11 đến 13-4-2026.

Tại nghĩa trang Hàng Dương, đoàn thành kính dâng hương tại các phần mộ, tưởng nhớ các bậc tiền nhân, các Anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Đoàn đại biểu mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Hàng Dương

Đoàn đại biểu kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ, nguyện tiếp bước truyền thống anh hùng, bất khuất, nhân hậu, thủy chung, cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Hàng Dương
Các đại biểu dâng hương tưởng niệm

Tiếp đó, đoàn đến dâng hương mộ Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Văn Hiếu, Nhà yêu nước Nguyễn An Ninh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Việt và các mộ liệt sĩ yên nghỉ tại nghĩa trang Hàng Dương.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc thắp hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng tại nghĩa trang Hàng Dương
Đại biểu thắp hương tưởng niệm các phần mộ tại nghĩa trang Hàng Dương

Đoàn cũng đến dâng hương tại Đền thờ Côn Đảo. Tại đây, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc cùng Đại tá Trần Xuân Lương, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3, thỉnh hồi chuông 9 tiếng. Trong không gian linh thiêng và xúc động, các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ các bậc tiền nhân, các Anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước đang yên nghỉ tại Côn Đảo.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng các đại biểu thỉnh hồi chuông tại Đền thờ Côn Đảo
THU HOÀI

Từ khóa

dâng hương đặc khu Côn Đảo lãnh đạo TPHCM Anh hùng liệt sĩ đồng chí Nguyễn Phước Lộc

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn