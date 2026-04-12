Lãnh đạo TPHCM dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại đặc khu Côn Đảo

Sáng 12-4, đoàn đại biểu TPHCM cùng đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, làm trưởng đoàn, đã đến dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng hy sinh tại đặc khu Côn Đảo (TPHCM).

Tham gia đoàn có các đồng chí: Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo; Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Tạ Quốc Trung, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM kiêm Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM.

Đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 có Đại tá Trần Xuân Lương, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3; Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3.

Tại nghĩa trang Hàng Keo, đoàn đại biểu dâng vòng hoa tươi thắm, thành kính thắp nén hương thơm và dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân các bậc tiền nhân, các Anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã chiến đấu, anh dũng hy sinh tại Côn Đảo.

Lễ dâng hương diễn ra trong khuôn khổ chương trình đoàn đại biểu TPHCM tham gia cùng đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đến thăm và làm việc tại đặc khu Côn Đảo từ ngày 11 đến 13-4-2026.

Tại nghĩa trang Hàng Dương, đoàn thành kính dâng hương tại các phần mộ, tưởng nhớ các bậc tiền nhân, các Anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Đoàn đại biểu kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ, nguyện tiếp bước truyền thống anh hùng, bất khuất, nhân hậu, thủy chung, cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Hàng Dương

Tiếp đó, đoàn đến dâng hương mộ Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Văn Hiếu, Nhà yêu nước Nguyễn An Ninh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Việt và các mộ liệt sĩ yên nghỉ tại nghĩa trang Hàng Dương.

Đoàn cũng đến dâng hương tại Đền thờ Côn Đảo. Tại đây, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc cùng Đại tá Trần Xuân Lương, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3, thỉnh hồi chuông 9 tiếng. Trong không gian linh thiêng và xúc động, các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ các bậc tiền nhân, các Anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước đang yên nghỉ tại Côn Đảo.

THU HOÀI