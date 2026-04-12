Đưa dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương vào kỳ họp thứ nhất

Quốc hội vừa quyết định bổ sung 4 nội dung vào chương trình kỳ họp thứ nhất, trong đó có dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu trình bày tờ trình về bổ sung chương trình kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI.

Sáng 12-4, Nghị quyết của Quốc hội về việc điều chỉnh, bổ sung chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI cũng đã được Quốc hội thông qua với tỷ lệ 457/457, bằng 100% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Trước đó, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu đã trình bày tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về bổ sung chương trình kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI tại đợt 2.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất bổ sung 4 nội dung vào chương trình kỳ họp để Quốc hội xem xét thông qua, bao gồm: dự thảo nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam; dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm chế định luật sư công; dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương; dự thảo nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực và giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị điều chỉnh thời gian tiến hành đối với một số nội dung liên quan cho phù hợp và bố trí thêm nội dung vào những phiên họp đang có khoảng thời gian dự phòng; đồng thời, đề nghị Quốc hội làm việc thêm nửa ngày.

Theo đó, dự kiến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ bế mạc vào chiều 23-4.

