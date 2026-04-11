Rà soát thực trạng biên chế, chủ động đề xuất giải pháp phù hợp

Chiều 11-4, đoàn khảo sát của Thành ủy TPHCM do đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, làm trưởng đoàn, đến làm việc với Đảng ủy phường Rạch Dừa (TPHCM).

Buổi làm việc tập trung đánh giá toàn diện tình hình tổ chức, hoạt động của hệ thống chính trị phường sau sáp nhập.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại buổi khảo sát

Qua khảo sát cho thấy, bộ máy phường cơ bản được kiện toàn, từng bước ổn định. Tuy nhiên, vẫn còn không ít khó khăn, vướng mắc. Việc đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có lúc chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn; công tác nắm bắt dư luận, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân chưa thật sự kịp thời. Công tác kiện toàn tổ chức ở một số hội quần chúng còn chậm; việc bố trí cán bộ ở khu phố thiếu chủ động do hạn chế nguồn nhân lực tại chỗ.

Bên cạnh đó, hoạt động của các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước còn bộc lộ nhiều hạn chế. Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên gặp khó. Việc quản lý, phân công nhiệm vụ đảng viên có nơi chưa chặt chẽ; sinh hoạt chi bộ chưa bảo đảm về nội dung, thời gian theo quy định.

Từ ngày 1-7-2025 đến nay, phường đã tiếp nhận 42 trường hợp hoạt động không chuyên trách; giải quyết chế độ cho 33 trường hợp, còn 9 người tiếp tục công tác. Toàn phường hiện có 25 khu phố với 64 người hoạt động không chuyên trách.

Từ thực tiễn trên, phường Rạch Dừa kiến nghị thành phố đề xuất điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu biên chế theo hướng phù hợp quy mô, đặc thù địa phương; tăng cường nhân sự cho khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Địa phương cũng đề nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với các hội quần chúng sau sắp xếp; xem xét cơ chế tiếp nhận cán bộ không chuyên trách đủ điều kiện vào công chức; đồng thời ban hành quy định về phụ cấp đối với lực lượng làm công tác Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp nhằm tạo động lực, nâng cao hiệu quả xây dựng tổ chức Đảng trong khu vực ngoài nhà nước.

Kết luận buổi khảo sát, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường ghi nhận sự chủ động của Đảng ủy phường Rạch Dừa trong vận hành bộ máy sau sáp nhập. Các kiến nghị của địa phương được đoàn khảo sát tiếp thu, tổng hợp để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường cũng yêu cầu địa phương rà soát thực trạng biên chế, chủ động đề xuất giải pháp phù hợp, bảo đảm tháo gỡ đúng những điểm nghẽn. Đồng thời, nhấn mạnh việc nghiên cứu đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu lực hệ thống chính trị cơ sở.

Đối với tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, nhất là khu vực có vốn nước ngoài, thành phố và phường sẽ tăng cường hỗ trợ nhằm duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp.

TRÚC GIANG