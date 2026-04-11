Phường Thủ Dầu Một đề xuất cơ chế phù hợp cho người hoạt động không chuyên trách

Phường Thủ Dầu Một (TPHCM) hiện còn 34 người hoạt động không chuyên trách đang công tác, phường kiến nghị thành phố xem xét bổ sung biên chế khối Đảng - Đoàn thể phù hợp với đặc thù địa bàn đông dân, nhiều tổ chức đảng và đảng viên.

Sáng 11-4, Đoàn công tác số 4 của Thành ủy TPHCM do đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, làm trưởng đoàn, đến làm việc với Đảng ủy phường Thủ Dầu Một.

Buổi làm việc nhằm khảo sát hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng; tình hình đội ngũ người hoạt động không chuyên trách và công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp tại phường.

Đoàn công tác Thành ủy TPHCM làm việc với Đảng ủy phường Thủ Dầu Một

Đối với đội ngũ hoạt động không chuyên trách, hiện còn 34 người đang công tác. Việc sắp xếp bước đầu đạt hiệu quả theo hướng tinh gọn, song tình trạng kiêm nhiệm và lộ trình kết thúc hoạt động vào cuối tháng 5-2026 đang tạo áp lực lớn, tiềm ẩn nguy cơ thiếu hụt nhân sự tại cơ sở.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thủ Dầu Một Nguyễn Thu Cúc kiến nghị một số nội dung với Đoàn khảo sát

Từ thực tiễn trên, phường Thủ Dầu Một kiến nghị thành phố xem xét bổ sung biên chế khối Đảng - Đoàn thể phù hợp với đặc thù địa bàn đông dân, nhiều tổ chức đảng và đảng viên. Đồng thời đề nghị bổ sung chỉ tiêu cán bộ chuyên trách, cộng tác viên làm công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Địa phương cũng đề xuất sớm ban hành hướng dẫn cụ thể về danh mục vị trí việc làm để làm cơ sở bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại buổi khảo sát

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của Đảng ủy phường trong việc tiếp nhận, vận hành bộ máy sau sáp nhập. Đồng chí chia sẻ với những khó khăn đặc thù của địa phương, nhất là áp lực về nhân sự và yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao.

Đoàn công tác sẽ tổng hợp đầy đủ các kiến nghị, đề xuất để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường cũng đề nghị phường tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy hiệu quả các mô hình thiết thực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phường Thủ Dầu Một có 40 khu phố, diện tích 15,682 km², dân số 97.644 người. Toàn Đảng bộ có 86 tổ chức đảng trực thuộc với 4.117 đảng viên. Trên địa bàn có 69 doanh nghiệp với hơn 6.000 lao động, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ và sản xuất quy mô vừa và nhỏ. Phường đã triển khai mô hình “Cà phê sáng” cùng doanh nghiệp, tạo kênh đối thoại trực tiếp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

