Quân khu 3 đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Quân khu 3

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trải qua hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng mà thường xuyên, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; sự phối hợp, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự thương yêu, đùm bọc của nhân dân; các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 3 luôn trung thành vô hạn với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; đoàn kết gắn bó, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, anh dũng chiến đấu, lập nhiều chiến công xuất sắc, cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân giành những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả; xây đắp nên truyền thống vẻ vang “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hy sinh, chiến thắng”; không ngừng tô thắm truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, giữ vững phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, những năm tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp với tốc độ nhanh, phạm vi rộng; trong nước, yêu cầu giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, nhiệm vụ quân sự - quốc phòng đang đặt ra nhiều vấn đề lớn, cấp bách đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Quân khu 3 nắm chắc tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các chủ trương, đối sách, giải pháp “đúng”, “trúng”, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước. Tổ chức xây dựng lực lượng, điều chỉnh tổ chức biên chế “tinh, gọn, mạnh” cả đơn vị chủ lực và cơ quan quân sự địa phương 2 cấp, xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

