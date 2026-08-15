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Xe đầu kéo bốc cháy dữ dội trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây

SGGPO

Chiều 15-8, một xe đầu kéo đang lưu thông trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn qua phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai, bất ngờ bốc cháy dữ dội ở phần đầu.

Clip: Cháy xe đầu kéo trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, chiều 15-8

Khoảng 15 giờ cùng ngày, tại Km20+900, xe đầu kéo biển số 63B-025.xx lưu thông hướng Đồng Nai - TPHCM phát hỏa. Phát hiện sự cố, tài xế nhanh chóng đưa xe vào lề đường và thoát ra ngoài an toàn.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Long Thành (TP Đồng Nai) huy động phương tiện, cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường khống chế đám cháy.

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Xe đầu kéo bốc cháy dữ dội trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, chiều 15-8. Ảnh: Tài xế cung cấp

Vụ cháy không gây thương vong nhưng khiến phần đầu xe bị thiêu, hư hỏng nặng. Do ảnh hưởng vụ cháy, dòng xe trên cao tốc ùn tắc kéo dài từ nút giao quốc lộ 51 đến nút giao Bến Cam. Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 tạm thời đóng một phần cao tốc để chữa cháy và khám nghiệm hiện trường.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người điều khiển phương tiện chủ động chọn lộ trình thay thế, tránh khu vực đang được phong tỏa. Hướng Vũng Tàu đi TPHCM có thể di chuyển theo ĐT 319 - Vành đai 3; hướng Dầu Giây đi TPHCM có thể xuống quốc lộ 51 để lựa chọn lộ trình phù hợp.

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PHÚ NGÂN

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