Xe điện cao cấp BYD M9 gia nhập thị trường Việt Nam

Sự xuất hiện của mẫu xe này mở rộng lựa chọn cho người dùng xe điện cao cấp, được mệnh danh là “dinh thự di động”, bổ sung thêm lựa chọn cho khách hàng doanh nhân và gia đình cần một mẫu xe vận hành êm, công nghệ hiện đại và không gian rộng…

Với thiết kế hiện đại, sang trọng cùng hiệu năng mạnh mẽ, M9 phù hợp với khách hàng doanh nhân, dịch vụ cao cấp

Hai năm gần đây, thị trường xe điện Việt Nam tăng trưởng nhanh ở cả phân khúc phổ thông lẫn cao cấp và BYD M9 xuất hiện như một lựa chọn mới trong nhóm xe dành cho doanh nhân, những khách hàng có yêu cầu cao về tiện nghi, không gian và công nghệ.

Về thiết kế, BYD M9 áp dụng ngôn ngữ tạo hình lấy cảm hứng từ hình tượng rồng - một trong những biểu trưng trong văn hóa Á Đông. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn LED mảnh, lưới tản nhiệt lớn và các đường gân nổi tạo cảm giác mạnh mẽ, hiện đại. Tổng thể hướng đến sự sang trọng nhưng vẫn giữ nét nhận diện riêng của thương hiệu BYD.

Mẫu xe sở hữu kích thước tổng thể 5.145 x 1.970 x 1.805 mm, chiều dài cơ sở 3.045 mm, tương đương các mẫu MPV cỡ lớn trên thị trường mang đến không gian nội thất rộng rãi. Điểm nhấn là cửa trượt điện tích hợp công nghệ cảm ứng ánh sáng, duy trì sự liền mạch và thanh thoát trong tổng thể ngoại hình.

M9 được trang bị hệ thống giải trí với màn hình lớn phía trước và hệ thống âm thanh cao cấp, kết hợp kính cách âm nhiều lớp giúp giảm tiếng ồn đáng kể trong khoang cabin. Đây là yếu tố được nhiều khách hàng doanh nhân ưu tiên khi tìm kiếm một mẫu MPV phục vụ di chuyển đường dài hoặc sử dụng như “phòng làm việc di động”.

Bên cạnh đó, xe được trang bị công nghệ Super Hybrid DM-i thế hệ thứ 5, kết hợp động cơ xăng 1.5L tăng áp và mô-tơ điện cho quãng đường di chuyển tối đa lên đến 1.000 km. Xe đạt chứng nhận an toàn C-NCAP 5 sao, trang bị 7 túi khí cùng loạt tính năng hỗ trợ người lái như kiểm soát ổn định thân xe, camera toàn cảnh và hệ thống cảnh báo va chạm.

Tại BYD NEG Tiền Giang, khách hàng được trải nghiệm lái thử để lựa chọn mẫu xe phù hợp

Đại diện showroom BYD NEG Tiền Giang chia sẻ: “BYD M9 hướng đến nhóm khách hàng doanh nhân và gia đình cần một mẫu MPV rộng rãi, vận hành êm và nhiều tính năng công nghệ hiện đại. Tại BYD NEG Tiền Giang, chúng tôi tập trung vào trải nghiệm lái thử và tư vấn chi tiết để khách hàng có thể lựa chọn phiên bản phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế”.

Tại BYD NEG Tiền Giang, BYD M9 có giá từ 1,999 tỷ đồng cho bản Advanced và 2,388 tỷ đồng cho bản Premium với 4 tùy chọn màu sắc ngoại thất và 2 tùy chọn màu sắc nội thất. Khách hàng còn nhận được bộ quà tặng gồm: bộ sạc treo tường 7kW, sạc cầm tay, thiết bị chuyển đổi nguồn (V2L), thảm sàn chính hãng và BYD APP…

