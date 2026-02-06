Làng nghề bánh tráng Mỹ Lồng tất bật vào mùa tết

Những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, làng nghề bánh tráng Mỹ Lồng (xã Lương Phú, tỉnh Vĩnh Long) bước vào cao điểm sản xuất với không khí tất bật, hối hả.

Làng nghề bánh tráng Mỹ Lồng tất bật sản xuất phục vụ Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: TÍN HUY

Dọc tuyến tỉnh lộ 885, khói lò quyện mùi bột gạo, tiếng trở bánh, phơi bánh vang lên đều đặn, tạo nên bức tranh lao động rộn ràng báo hiệu mùa tết đang đến rất gần.

Dọc tuyến tỉnh lộ 885, không khí sản xuất bánh tráng tất bật hối hả

Từng cái bánh vừa ra lò, được đặt nhẹ nhàng lên những vỉ lá dừa

So với ngày thường, nhịp sản xuất những ngày này tăng gấp nhiều lần để đáp ứng nhu cầu thị trường tết.

Bánh tráng Mỹ Lồng có vị béo của nước cốt dừa, mùi thơm của mè đen... quyện vào nhau tạo nên hương vị đặc trưng

Kể từ đầu tháng Chạp, bánh làm hầu như mỗi ngày

Các hộ làm nghề gần như tráng bánh mỗi ngày, tranh thủ nắng để phơi, sấy, đóng gói để kịp giao cho thương lái. Bánh tráng Mỹ Lồng có vị dẻo, thơm đặc trưng – là món không thể thiếu trong ngày tết của nhiều gia đình Nam bộ.

Cô Nguyễn Thị Liên, có trên 33 năm kinh nghiệm trong nghề làm bánh tráng

Bên lò bánh đỏ lửa, cô Nguyễn Thị Liên, thợ tráng bánh có hơn 30 năm gắn bó với nghề, tay thoăn thoắt múc bột, tráng bánh đều tay. Cô Liên cho biết, vào dịp tết, gia đình tráng bánh liên tục, trung bình khoảng 1.000 bánh/ngày để kịp đơn hàng. “Tết là cao điểm, làm không nghỉ. Phải tráng đều tay, canh lửa chuẩn thì bánh mới mỏng, dẻo, không rách”, cô Liên chia sẻ kinh nghiệm.

Theo cô Liên, ngày thường sản xuất thưa hơn, 2–3 ngày mới tráng một lần, bán hết mới tráng tiếp. Bánh làm ra phục vụ khách lẻ, đơn đặt hàng và bỏ mối quen, sản lượng vừa phải, không dồn dập như mùa tết. Do vậy, các hộ ở đây vẫn duy trì nghề quanh năm, thu nhập ổn định.

Bánh tráng Mỹ Lồng được nằm trong Top 100 sản phẩm OCOP Việt Nam 2023

Giữa nhịp sống hiện đại, làng nghề bánh tráng Mỹ Lồng vẫn giữ được hơi thở truyền thống. Mỗi mẻ bánh ra lò không chỉ là sản phẩm hàng hóa phục vụ tết, mà còn là kết tinh của kinh nghiệm, sự cần mẫn và tình yêu nghề của người dân xứ dừa.

TÍN HUY