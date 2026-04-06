Xiaomi Fan Festival 2026 với loạt ưu đãi hấp dẫn

Diễn ra từ ngày 6-4 đến ngày 30-4-2026, Xiaomi Fan Festival 2026 mang đến loạt ưu đãi trên nhiều danh mục sản phẩm, từ smartphone, thiết bị đeo đến TV và giải pháp gia dụng thông minh, đồng thời kết hợp các hoạt động tri ân người dùng…

Nhiều sản phẩm Xiaomi có giá tốt trong chương trình Xiaomi Fan Festival 2026

Trong thời gian qua, Xiaomi không ngừng mở rộng danh mục AIoT và thiết bị gia dụng tại Việt Nam, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái sống hiện đại. Việc mở rộng danh mục sản phẩm thuộc dòng Mijia như tủ lạnh, máy giặt sấy và điều hòa, cùng khả năng kết nối đồng bộ giữa smartphone, thiết bị đeo và các thiết bị trong gia đình, tiếp tục khẳng định định hướng của Xiaomi trong việc kiến tạo một hệ sinh thái sống thông minh, tiện nghi và liền mạch.

Đối với ngành hàng smartphone và máy tính bảng, khách hàng có thể tận hưởng coupon giảm giá 15% tối đa 2.500.000 đồng, flash sale giá hấp dẫn, chương trình đổi điểm thành viên lấy voucher tối đa 1.000.000 đồng (trên Mi.com). Với ngành hàng AIoT, khách hàng có thể tận hưởng coupon giảm giá 10% tối đa 1.000.000 đồng, flash sale giá hấp dẫn, chương trình đổi điểm thành viên lấy voucher tối đa 1.000.000 đồng.

Chương trình được triển khai xuyên suốt trên các kênh phân phối chính hãng như website mi.com, các trang thương mại điện tử như Shopee, Lazada và hệ thống Xiaomi Store trên toàn quốc

Xiaomi Fan Festival 2026 trên Mi.com còn mang đến loạt quà tặng trị giá đến 2.990.000 đồng cho khách hàng, tùy theo giá trị mua sắm. Bên cạnh các chương trình ưu đãi, Xiaomi Fan Festival 2026 còn triển khai nhiều hoạt động tương tác dành cho cộng đồng người dùng trên toàn cầu. Nổi bật nhất là chương trình #SmartLivingMadeYours, diễn ra trực tuyến từ ngày 6-4 đến ngày 20-4-2026.

Thông qua hoạt động này, người dùng có thể nhận các phần quà hấp dẫn khi chia sẻ cách hệ sinh thái sản phẩm Xiaomi hỗ trợ họ trong cuộc sống hằng ngày, đồng thời đóng góp những ý tưởng cho thiết bị công nghệ tương lai trên các nền tảng mạng xã hội và Xiaomi Community.

Ông Neo Chen, Tổng Giám đốc Xiaomi Việt Nam, chia sẻ: “Xiaomi Fan Festival 2026 là dịp để Xiaomi lan tỏa tinh thần sống thông minh theo cách gần gũi, thiết thực và giàu cảm hứng. Với tầm nhìn ‘Human x Car x Home’, mỗi sản phẩm được định hình như một mảnh ghép, góp phần kiến tạo lối sống hiện đại, tiện nghi và mang dấu ấn riêng cho mỗi cá nhân và mỗi gia đình”.

BÌNH LÂM