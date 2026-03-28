Schneider Electric xây dựng Phòng thực hành tự động hóa và năng lượng tái tạo

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức (TPHCM) cùng Schneider Electric, Quỹ Schneider Electric (Schneider Electric Foundation) và một số doanh nghiệp đối tác vừa khánh thành Phòng thực hành INET.

Ông Đặng Nguyễn Ngữ và ông Phạm Hữu Lộc thực hiện nghi thức khánh thành Phòng thực hành INET

Đây là trường thứ 10 được nhận thiết bị trong Chương trình xây dựng Trung tâm Đào tạo xuất sắc (Center of Excellence), do Schneider Electric Foundation tài trợ.

Ban Giám hiệu nhà trường cùng Schneider Electric và các đối tác thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Phòng thực hành INET

Ông Đặng Nguyễn Ngữ, Tổng Giám đốc Schneider Electric Việt Nam và Campuchia, nhấn mạnh: “Bên cạnh việc tài trợ phần lớn chi phí mua thiết bị thực hành, chúng tôi còn cung cấp một số nội dung bài giảng, đưa chuyên gia xuống đào tạo cho giáo viên nhà trường. Tôi tin rằng với sự hợp tác chặt chẽ giữa doanh nghiệp và nhà trường, chúng ta có thể góp phần quan trọng xây dựng lực lượng lao động kỹ thuật tay nghề cao cho kỷ nguyên số hóa của đất nước”.

Trong khuôn khổ hợp tác, Schneider Electric Foundation hỗ trợ 70% kinh phí đầu tư các trang thiết bị với công nghệ tiên tiến, phục vụ quá trình học tập của sinh viên, bao gồm: hệ thống điều khiển, truyền động và tự động hoá công nghiệp; hệ thống năng lượng mặt trời, trọng tâm là hệ thống Hybrid Solar Home (Homaya); hệ thống truyền thông công nghiệp và SCADA.

Phòng thực hành INET được trang bị các thiết bị hiện đại của Schneider Electric, mô phỏng thực tế tại các nhà máy thông minh

Ông Phạm Hữu Lộc, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức khẳng định: “Nhà trường cam kết vận hành hiệu quả không gian nghiên cứu sáng tạo này, liên tục đổi mới chương trình đào tạo để phát huy tối đa giá trị thiết bị và quyết tâm đào tạo nên những thế hệ sinh viên có tay nghề vững vàng, thích ứng linh hoạt trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động".

Tại Việt Nam, Schneider Electric đang triển khai hàng loạt dự án về giáo dục, tài trợ cho hơn 40 trường đại học, cao đẳng với mục tiêu nâng cao nhận thức, kỹ năng về năng lượng mới, tự động hóa, phát triển bền vững, cho hơn 70.000 sinh viên trong giai đoạn 2026–2030. Có thể kể đến các dự án như: Chương trình đào tạo sinh viên và giảng viên về phát triển bền vững (Conserve My Planet); Chương trình hỗ trợ thiết bị năng lượng mặt trời; Chương trình Trung tâm Đào tạo xuất sắc.

KIM THANH