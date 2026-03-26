Xiaomi mở bán Xiaomi TV S Mini LED 2026 Series và Xiaomi Smart Display S Mini LED 2026 Series

Xiaomi đã mở bán Xiaomi TV S Mini LED 2026 Series và Xiaomi Smart Display S Mini LED 2026 Series tại Việt Nam, mang đến loạt lựa chọn từ 55 inch đến 98 inch, sở hữu công nghệ QD Mini LED, độ sáng tối đa lên đến 1200 nits và trải nghiệm hiển thị mượt mà với mức giá chỉ từ 11,9 triệu đồng.

Xiaomi TV S Mini LED 2026 Series gồm 3 tùy chọn kích thước 55 inch, 65 inch và 75 inch, hướng đến nhóm người dùng tìm kiếm một thiết bị giải trí chất lượng cao nhằm nâng tầm không gian và trải nghiệm sống.

Dòng sản phẩm được trang bị công nghệ QD Mini LED kết hợp hệ thống làm tối cục bộ với số vùng điều khiển lên đến 512 phân vùng, giúp kiểm soát ánh sáng chính xác trên từng khu vực của màn hình. Nhờ đó, độ tương phản cùng các chi tiết trong vùng sáng và vùng tối được tái hiện rõ nét, mang lại trải nghiệm hình ảnh chân thực.

Độ sáng tối đa lên đến 1200 nits giúp nội dung được hiển thị rõ nét trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau. Kết hợp cùng dải màu rộng DCI P3 94%, hình ảnh hiện lên rực rỡ và sống động, phù hợp với nhiều nhu cầu giải trí như xem phim, theo dõi trận thi đấu thể thao hay thưởng thức các chương trình truyền hình.

Bên cạnh đó, tần số quét tối đa lên đến 120Hz ở chế độ Gameboost mang lại trải nghiệm hiển thị mượt mà đối với các nội dung chuyển động nhanh. Trải nghiệm nghe nhìn toàn diện còn được củng cố bởi hệ thống âm thanh hỗ trợ Dolby Audio và DTS:X giúp tái tạo âm thanh đa chiều, góp phần nâng tầm không gian sống cho cả gia đình.

Ở phân khúc màn hình lớn, Xiaomi Smart Display S Mini LED 2026 Series mang đến hai tùy chọn kích thước 85 inch và 98 inch, hướng đến không gian rộng và nhu cầu giải trí cao cấp.

Sản phẩm được trang bị công nghệ QD Mini LED với số vùng hiệu chỉnh lên đến 880 phân vùng, giúp kiểm soát ánh sáng chính xác và cho độ tương phản sâu. Nhờ đó, các chi tiết được tái hiện rõ ràng, đặc biệt đối với những nội dung được hiển thị với độ tương phản cao. Tương tự Xiaomi TV S Mini LED 2026 Series, Xiaomi Smart Display S Mini LED 2026 Series cũng sở hữu độ sáng tối đa lên đến 1200 nits, giúp hiển thị nội dung rõ nét trong điều kiện ánh sáng phức tạp.

Tần số quét gốc 144Hz mang lại khả năng hiển thị chuyển động mượt mà, phù hợp với các nội dung hành động nhanh và nhu cầu chơi những tựa game tốc độ cao. Đồng thời, việc hỗ trợ Dolby Vision và Dolby Atmos giúp dòng sản phẩm tối ưu cả hình ảnh lẫn âm thanh, mang đến trải nghiệm giải trí chuẩn điện ảnh ngay tại nhà.

Bên cạnh giải pháp hiển thị, Xiaomi đồng thời mở bán dòng sản phẩm robot hút bụi hiện đại Xiaomi Robot Vacuum H50 Series, gồm Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro và Xiaomi Robot Vacuum H50. Dòng sản phẩm được định vị là giải pháp làm sạch thông minh cho căn hộ hiện đại, nơi hiệu suất và sự tiện lợi được đặt lên hàng đầu.

Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro nổi bật với lực hút mạnh mẽ lên đến 15.000Pa, đáp ứng hiệu quả nhu cầu làm sạch bụi mịn, tóc và mảnh vụn trên nhiều bề mặt khác nhau. Nhờ trạm sạc tích hợp tính năng tự động giặt và sấy giẻ lau, thiết bị giúp giảm đáng kể thao tác thủ công sau mỗi lần dọn dẹp. Cánh tay cơ học kép hỗ trợ mở rộng chổi và giẻ lau để làm sạch sát mép tường và các góc khuất, trong khi hệ thống cảm biến cấu trúc góc rộng 129° giúp nhận diện và tránh vật cản chính xác hơn trong không gian phức tạp.

Xiaomi TV S Mini LED 2026 Series gồm 3 phiên bản kích thước 55 inch, 65 inch và 75 inch, có giá bán lần lượt là 14.990.000 đồng, 18.990.000 đồng và 24.990.000 đồng. Trong tháng đầu mở bán, sản phẩm được ưu đãi đến 3.000.000 đồng, giá chỉ còn lần lượt 11.990.000 đồng, 15.990.000 đồng và 21.990.000 đồng. Trong khi đó, Xiaomi Smart Display S Mini LED 2026 Series gồm 2 phiên bản kích thước 85 inch và 98 inch, có giá bán lần lượt là 36.990.000 đồng và 52.990.000 đồng. Người dùng được giảm trực tiếp 3.000.000 đồng, giá còn 33.990.000 đồng và 49.990.000 đồng trong thời gian mở bán. Xiaomi Robot Vacuum H50 Series sẽ mở bán từ ngày 1-4-2026. Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro có giá 17.990.000 đồng, ưu đãi ngay 3.000.000 đồng, còn 14.990.000 đồng. Xiaomi Robot Vacuum H50 có giá 13.990.000 đồng, ưu đãi ngay 2.000.000 đồng, còn 11.990.000 đồng.

BÌNH LÂM