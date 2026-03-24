NetApp củng cố vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực AI cùng NVIDIA

NetApp (NASDAQ: NTAP), công ty chuyên về hạ tầng dữ liệu thông minh vừa công bố những nâng cấp quan trọng cho nền tảng dữ liệu doanh nghiệp, giúp khách hàng loại bỏ các rào cản đang cản trở đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực AI.

NetApp AIDE được thiết kế nhằm giải quyết bài toán siêu dữ liệu

Song song với việc hỗ trợ các công nghệ mới nhất được NVIDIA giới thiệu tại sự kiện GTC, NetApp cũng chính thức ra mắt NetApp AI Data Engine (AIDE) - một nền tảng dữ liệu AI hợp nhất, bảo mật, được đồng phát triển với NVIDIA và tương thích với thiết kế tham chiếu của NVIDIA AI Data Platform.

NetApp AIDE được thiết kế nhằm giải quyết bài toán này thông qua một danh mục metadata (siêu dữ liệu) toàn cầu được tạo tự động, liên tục cập nhật và tích hợp khả năng tìm kiếm mạnh mẽ. Đặc biệt, NetApp AIDE metadata catalog không chỉ dừng lại ở metadata cấp độ file, mà còn chủ động phân tích nội dung file để làm giàu metadata ngay tại chỗ, thay vì phải di chuyển dữ liệu nhiều lần, là điều vốn làm phát sinh thêm rủi ro bảo mật và chi phí…

Ông Syam Nair, Giám đốc Sản phẩm (Chief Product Officer) của NetApp, cho biết: “Dù các doanh nghiệp đã đầu tư mạnh mẽ và chịu áp lực lớn từ thị trường để tận dụng AI nhằm nâng cao năng suất và chất lượng ra quyết định kinh doanh, những rào cản về dữ liệu vẫn đang khiến nhiều dự án bị đình trệ ngay từ giai đoạn đầu. Với nền tảng dữ liệu NetApp, bao gồm NetApp AIDE cùng khả năng hỗ trợ các công nghệ AI hàng đầu của NVIDIA, chúng tôi đang giúp khách hàng xây dựng những AI factories cấp doanh nghiệp, vận hành trên nền tảng lưu trữ hợp nhất hiệu năng cao”.

Để tiếp tục nâng cao năng lực hỗ trợ sáng tạo AI của nền tảng dữ liệu NetApp, NetApp sẽ bổ sung hỗ trợ cho NVIDIA STX, một kiến trúc tham chiếu lưu trữ dạng mô đun, quy mô rack, được thiết kế dành riêng cho agentic AI. Được xây dựng trên nền tảng NVIDIA Vera Rubin và NVIDIA BlueField 4 DPU, STX cung cấp một engine dữ liệu hiệu năng cao với lớp bộ nhớ chuyên dụng cho lưu trữ KV cache, giúp tối ưu hiệu quả năng lượng, tăng thông lượng và tăng cường bảo mật.

KIM THANH