Breo ra mắt cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam

Breo, thương hiệu máy massage di động thông minh đã khai trương cửa hàng trải nghiệm đầu tiên tại Việt Nam, mang đến không gian kết hợp giữa công nghệ chăm sóc sức khỏe hiện đại và trải nghiệm thư giãn dành cho người dùng.

Khách hàng tham quan cửa hàng Breo ngày khai trương

Cửa hàng Breo Flagship Store tọa lạc tại 31 Lê Văn Lương (phường Thanh Xuân, Hà Nội) được thiết kế theo phong cách tối giản và hiện đại. Tại cửa hàng, khách hàng có thể trải nghiệm đa dạng các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cá nhân của Breo như máy massage mắt, gối massage cổ vai gáy, lược điện massage da đầu cùng nhiều thiết bị thư giãn khác.

Bên cạnh khu vực trưng bày và trải nghiệm sản phẩm, cửa hàng Breo còn là điểm bán chính hãng, nơi khách hàng có thể nhận tư vấn trực tiếp về sản phẩm, hướng dẫn sử dụng cũng như tìm hiểu các chính sách hậu mãi của thương hiệu. Breo cũng áp dụng chính sách bảo hành 1 đổi 1 lên đến 12 tháng, mang lại sự an tâm cho khách hàng trong quá trình sử dụng.

Nhân dịp khai trương, trong tuần đầu tiên, khách hàng đến tham quan và mua sắm tại cửa hàng sẽ được hưởng ưu đãi giảm giá lên đến 15% cho toàn bộ sản phẩm, cùng nhiều quà tặng hấp dẫn như gối massage cổ vai gáy, gối massage lưng và các phụ kiện chăm sóc sức khỏe từ Breo.

Các sản phẩm Breo được phân phối chính hãng tại Việt Nam bởi Công ty TNHH Thiết Bị Thông Minh O-Tech Việt Nam và khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm và mua sản phẩm tại Breo Flagship Store, hoặc thông qua các sàn thương mại điện tử Shopee, TikTok Shop của Breo Vietnam và Hệ thống đại lý đối tác của O-Tech trên toàn quốc.

BÌNH LÂM