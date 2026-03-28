Giải pháp RFID của Zebra Technologies đạt 99% độ chính xác tồn kho

Zebra Technologies Corporation (NASDAQ: ZBRA), nhà cung cấp các giải pháp số hoá và tự động hoá quy trình làm việc hàng đầu thế giới nhằm thúc đẩy vận hành thông minh, vừa công bố nhà bán lẻ thời trang nam cao cấp đến từ Ý Boggi Milano cùng hợp tác để triển khai giải pháp RFID.

Boggi Milano đã hợp tác cùng Zebra để triển khai giải pháp RFID, giúp theo dõi chính xác hàng hóa ra vào tại các cửa hàng ở Ý và trên toàn cầu, bao gồm cả cửa hàng chủ lực và các điểm bán lẻ khác. Giải pháp được hỗ trợ bởi công nghệ độc quyền từ SAIT, đối tác giải pháp cấp cao của Zebra, ứng dụng blockchain để mã hóa và ghi nhận thông tin cho từng thẻ RFID gắn trên sản phẩm.

Bộ giải pháp bao gồm máy in nhãn RFID ZD621R và thiết bị đọc RFID cầm tay RFD40 UHF Standard của Zebra, kết hợp với dòng máy kiểm kho TC2x, giúp nhân viên tuyến đầu dễ dàng in, gắn và theo dõi hàng hóa gắn thẻ RFID. Tất cả thiết bị được quản lý tập trung thông qua một bảng điều khiển dựa trên đám mây duy nhất, sử dụng phần mềm VisibilityIQ Foresight của Zebra.

Sự hợp tác thành công này cũng đang hỗ trợ Boggi Milano trong việc vận hành trung tâm hậu cần mới, nơi họ sẽ triển khai các thiết bị kiểm kho TC53e-RFID mới của Zebra, cho phép nhân viên quét thẻ RFID khi di chuyển chỉ với một thiết bị tích hợp duy nhất. Nhờ đó, Boggi Milano đạt 99% độ chính xác tồn kho nhờ ứng dụng giải pháp RFID của Zebra Technologies.

Mark Thomson, Giám đốc Giải pháp Ngành Bán lẻ khu vực Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi, Zebra Technologies, nói: “Cam kết của Boggi Milano đối với khách hàng, cùng những khoản đầu tư chiến lược vào đổi mới sáng tạo, là minh chứng rõ ràng cho cách các nhà bán lẻ có thể tự động hóa quy trình một cách thông minh và kết nối đội ngũ tuyến đầu để nâng cao hiệu quả và năng suất. Với framework Modern Store ứng dụng AI của Zebra, hệ thống AI của Boggi Milano giờ đây được cung cấp dữ liệu hiển thị tài sản với độ chính xác cao, giúp cải thiện công việc hằng ngày của nhân viên cửa hàng, đồng thời đặt nền móng cho những khoản đầu tư tương lai nhằm tiếp tục nâng tầm trải nghiệm khách hàng”.

BÌNH LÂM