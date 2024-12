Xu hướng quà tặng tích hợp công nghệ NFC

Giải pháp Nomion cùng công nghệ NFC (Near Field Communication) giúp kết nối công nghệ với cảm xúc, mở ra một chương mới cho ngành quà tặng tại Việt Nam bằng nhiều sản phẩm cụ thể và cũng mở ra hướng đi mới trong ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh, sản xuất...

Giải pháp Nomion cùng công nghệ NFC đã nâng giá trị những món quà đơn thuần thành những câu chuyện sinh động

Hiện các món quà vật lý truyền thống thường bị giới hạn về khả năng giao tiếp và không thể truyền tải được hết những thông điệp sâu sắc mà doanh nghiệp muốn gửi gắm. Nhưng giải pháp Nomion với công nghệ NFC (Near Field Communication) đã nâng giá trị những món quà đơn thuần thành những câu chuyện sinh động, giúp doanh nghiệp kết nối với khách hàng theo cách hoàn toàn mới.

Các sản phẩm của quà tặng thông minh như thẻ thành viên NFC, bộ nhận diện thương hiệu NFC, vật phẩm lưu niệm NFC... mang đến những trải nghiệm độc đáo, không chỉ trao quyền cho doanh nghiệp cá nhân hóa món quà mà mang đến cho khách hàng cảm thấy được trân trọng, kết nối sâu sắc hơn với quà tặng.

Theo đó, doanh nghiệp hay cá nhân tha hồ lựa chọn sản phẩm để làm quà tặng. Như thẻ thành viên NFC mang đến trải nghiệm độc đáo cho khách hàng, họ có thể truy cập vào các nội dung và ưu đãi đặc biệt chỉ bằng một cú chạm điện thoại. Tính năng này không chỉ giúp khách hàng dễ dàng tích điểm, nhận ưu đãi từ các chương trình khuyến mãi mà còn khuyến khích việc đánh giá sản phẩm, mang đến một trải nghiệm cá nhân hóa sâu sắc.

Chị Lê Lan Phương, CEO của Bedi Candles, chia sẻ: “Thay vì chỉ tặng một món quà vật lý thông thường, chúng tôi đã tạo ra một câu chuyện, một hành trình kết nối cảm xúc. Mỗi chiếc nến thơm giờ đây không chỉ mang lại cảm giác thư giãn mà còn mở ra không gian kết nối độc đáo thông qua công nghệ. Khách hàng không chỉ nhận quà mà còn được trải nghiệm thông điệp mà chúng tôi muốn truyền tải thông qua thẻ quà tặng và chỉ cần tap chiếc di động lên quà tặng”.

Còn bộ nhận diện thương hiệu tích hợp công nghệ NFC, bao gồm các vật phẩm truyền thông nội bộ như áo thun, cúp lưu niệm, túi xách, pin cài áo, đồng phục, móc khóa và quà tặng doanh nghiệp… mang đến sự năng động khi được “diện” hằng ngày và qua đó người dùng chia sẻ câu chuyện mới mẻ, hiện đại hơn qua những những lần tap vào các sản phẩm của Bộ nhận diện thương hiệu.

Bên cạnh việc giúp doanh nghiệp truyền tải thông điệp mạnh mẽ, quà tặng NFC mang lại lợi ích vượt trội về hiệu quả chi phí. Doanh nghiệp có thể dễ dàng cập nhật và thay đổi thông điệp mà không cần tái sản xuất quà tặng, giúp giảm chi phí và tối ưu hóa quy trình marketing. Hơn nữa, việc sử dụng công nghệ cũng góp phần bảo vệ môi trường, thay thế các tài liệu giấy và quà tặng truyền thống bằng những giải pháp thông minh, thân thiện với thiên nhiên.

Việc tích hợp chip công nghệ NFC còn giúp doanh nghiệp tăng cường nhận diện thương hiệu và hỗ trợ bảo vệ môi trường thông qua việc giảm thiểu sử dụng tài liệu quảng cáo truyền thống. Đồng thời, công nghệ này cung cấp khả năng đo lường hiệu quả chiến dịch quảng bá một cách chính xác, cho phép doanh nghiệp thu thập dữ liệu người dùng theo thời gian thực và điều chỉnh chiến lược phù hợp… từ những dữ liệu qua giải pháp Nomion. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể tối ưu hóa chi phí, gia tăng sự tương tác với khách hàng, và khẳng định cam kết với các giá trị phát triển bền vững.

Chỉ cần một cú chạm điện thoại, khách hàng có thể truy cập vào các nội dung số được cá nhân hóa: từ lời cảm ơn chân thành, hướng dẫn sử dụng sản phẩm, đến những video truyền cảm hứng. Nhờ đó, mỗi món quà không còn chỉ là vật phẩm hữu hình mà là một trải nghiệm sâu sắc, giúp doanh nghiệp tạo dựng được sự kết nối mạnh mẽ và lâu dài với khách hàng. Nomion giúp quà tặng trở thành một phương tiện hiệu quả trong việc xây dựng và gia tăng giá trị thương hiệu.

“Sản phẩm Infinity Love của chúng tôi đã nhanh chóng viral nhờ vào câu chuyện và thông điệp độc đáo. Khi ít thương hiệu nến thơm sử dụng công nghệ như thẻ NFC (Near Field Communication), sản phẩm của chúng tôi không chỉ thu hút sự quan tâm của giới trẻ mà còn tăng gấp đôi giá trị trung bình mỗi đơn hàng. Việc tích hợp công nghệ này là một sự đổi mới đầy sáng tạo và bền vững, giúp Bedi khẳng định vị thế tiên phong trong ngành”, chị Lê Lan Phương, CEO Bedi Candles bày tỏ.

Việc sử dụng công nghệ NFC (Near Field Communication) trong ngành quà tặng góp phần bảo vệ môi trường và mở ra một hướng đi mới trong việc giảm thiểu tác động tiêu cực lên hệ sinh thái. Thay vì sử dụng các tài liệu quảng cáo giấy như tờ rơi, brochure hay catalog, công nghệ NFC (Near Field Communication) cho phép thương hiệu chia sẻ thông tin sản phẩm, chương trình khuyến mãi, hoặc video quảng cáo một cách nhanh chóng và tiện lợi thông qua thiết bị điện tử. Điều này không chỉ giúp giảm đáng kể lượng rác thải giấy mà còn hạn chế việc tiêu thụ nguyên liệu để in ấn.

Các thiết bị tích hợp công nghệ NFC (Near Field Communication) thường có khả năng tái sử dụng nhiều lần, giúp gia tăng tuổi thọ và hiệu suất sử dụng so với các vật liệu quảng cáo truyền thống vốn chỉ dùng một lần. Khi không cần sản xuất hoặc xử lý các loại vật phẩm in ấn thường xuyên, thương hiệu cũng góp phần giảm bớt khí thải carbon từ chuỗi cung ứng, từ khâu sản xuất giấy đến vận chuyển và xử lý rác thải.

Bà Hoàng Hường, Giám đốc sản phẩm Phygital Labs, chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn làm mới ngành quà tặng tại Việt Nam, kết hợp công nghệ và cảm xúc để xây dựng mối quan hệ bền vững giữa thương hiệu và khách hàng. Giải pháp Nomion không chỉ giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí và tạo ra những trải nghiệm độc đáo cho khách hàng và biến quà tặng thành công cụ để kể chuyện mà còn mang đến cho doanh nghiệp sự nổi bật, khẳng định sự sáng tạo, tiên phong trong kỷ nguyên số”.

KIM THANH