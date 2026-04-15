Xử lý 453 cây xanh để thi công metro Bến Thành - Tham Lương

Chiều 14-4, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM cho biết phối hợp các đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác di dời hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng phục vụ thi công tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương). Trong đó, có việc đốn hạ, di dời nhiều cây xanh trên đường Trường Chinh, khu vực giao lộ Trường Chinh - Phạm Văn Bạch (phường Tân Sơn) để xây dựng ga ngầm S10.

Theo kế hoạch, toàn dự án metro số 2 sẽ xử lý 453 cây xanh, trong đó có 404 cây bị đốn hạ và 49 cây được di dời, bảo tồn. Việc này diễn ra tại nhiều phường dọc tuyến như Bến Thành, Hòa Hưng, Nhiêu Lộc, Tân Bình, Tây Thạnh… Tổng kinh phí cho 2 giai đoạn đốn hạ và di dời khoảng 1,4 tỷ đồng.

Khởi công từ tháng 1-2026, dự án metro số 2 có tổng mức đầu tư hơn 55.000 tỷ đồng, dài gần 11,27km, trong đó 9,3km đi ngầm và khoảng 2km trên cao, với 10 ga ngầm và 1 depot. Tuyến này được kỳ vọng trở thành trục giao thông xương sống, góp phần giảm ùn tắc và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực Tây Bắc TPHCM.

QUỐC HÙNG