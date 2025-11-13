Xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm đất công, xây dựng trái phép

Ngày 13-11, Tổ công tác số 1 do đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, làm tổ trưởng đã giám sát kết quả thực hiện Kế hoạch 249-KH/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại xã Vĩnh Lộc và Tân Vĩnh Lộc (TPHCM).

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo 2 xã cho biết, sau khi thành lập, Đảng ủy 2 xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời quán triệt và thực hiện đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Thành ủy TPHCM phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Tại buổi làm việc 2 xã đã kiến nghị UBND TPHCM nâng cấp phần mềm điều hành tác nghiệp, bảo đảm kết nối thông suốt trong tiếp nhận, xử lý văn bản và tích hợp chức năng báo cáo để giảm tải công việc cho cấp xã; tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức.

Riêng xã Tân Vĩnh Lộc đề xuất thành phố xem xét bổ sung biên chế phù hợp với quy mô dân số và bổ sung kinh phí đầu tư, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị cho xã và các ấp.

Trong khi đó, xã Vĩnh Lộc kiến nghị bố trí lại nguồn vốn đầu tư công để xây dựng trụ sở xã mới; đồng thời điều chỉnh phương án xử lý hai vị trí nhà, đất công nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa và trụ sở đơn vị sự nghiệp. Ngoài ra, địa phương đề xuất Công an TPHCM hoàn thiện dữ liệu cư trú trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Võ Văn Minh ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của 2 xã trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp thời gian qua.

Đồng chí đề nghị thời gian tới, 2 xã cần đẩy mạnh chuyển đổi số để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn; giải quyết hồ sơ đúng hạn, không để hồ sơ bị trả lại quá 2 lần. Đối với các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, cần tăng cường phối hợp giữa địa phương với các sở, ngành để hướng dẫn người dân đầy đủ, kịp thời.

Đặc biệt, trong lĩnh vực trật tự đô thị và xây dựng, đồng chí Võ Văn Minh yêu cầu các xã kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là tình trạng lấn chiếm đất công, xây dựng trái phép; đồng thời rà soát quỹ đất công để phục vụ phát triển nhà ở xã hội. Song song đó, 2 xã cần phối hợp chặt chẽ trong bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Đồng chí Võ Văn Minh khẳng định, tổ giám sát sẽ tổng hợp, báo cáo các kiến nghị của địa phương lên cấp có thẩm quyền để xem xét, sớm có giải pháp tháo gỡ.

