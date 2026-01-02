Xử lý vướng mắc dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng

Liên quan đến Dự án xây dựng hệ thống cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng, UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản yêu cầu Công ty CP Đầu tư và phát triển Vũng Áng (chủ đầu tư) hoàn thành công tác lập hồ sơ điều chỉnh tổng thể dự án (gồm hồ sơ điều chỉnh dự án, hồ sơ về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, hồ sơ đánh giá tác động môi trường tổng thể dự án…).

Dự án hồ chứa nước Rào Trổ và đập tràn thi công dang dở rồi bỏ không nhiều năm nay

Đồng thời, phối hợp UBND xã Kỳ Thượng để thu hồi các khu đất, quỹ đất đã bồi thường, giải phóng mặt bằng (BT-GPMB) và thực hiện việc giao nhận quản lý phần diện tích đã GPMB, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lấn chiếm, tái sản xuất trên phần đất đã được BT-GPMB của dự án. Giao công an tỉnh chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các đối tượng lợi dụng, xuyên tạc chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước...

Trước đó, ngày 10-12-2024, Báo SGGP đã đăng bài “Dự án hồ chứa nước Rào Trổ (Hà Tĩnh) thi công dở dang”, phản ánh hạng mục hồ chứa nước Rào Trổ và đập tràn xả lũ ở xã Kỳ Thượng, thuộc Dự án xây dựng hệ thống cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng dừng thi công, bỏ hoang nhiều năm nay.

DƯƠNG QUANG