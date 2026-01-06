Cấm dùng vật chất để lôi kéo, mua chuộc cử tri khi vận động bầu cử

Câu hỏi: Tôi muốn nộp hồ sơ ứng cử đại biểu (ĐB) HĐND. Vậy tôi có thể ứng cử ở nhiều cấp khác nhau không? Thành viên các tổ chức phụ trách bầu cử có được tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH), ĐB HĐND? Người ứng cử có được vận động bầu cử? (Lương Thị Trang, phường Bà Rịa, TPHCM).

* Ủy ban bầu cử TPHCM trả lời: Căn cứ Luật Bầu cử ĐBQH và HĐND năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 83/2025/QH15 ngày 24-6-2025 của Quốc hội khóa XV):

- Về ứng cử:

Công dân được nộp hồ sơ ứng cử làm ĐB HĐND tối đa ở 2 cấp trong cùng một nhiệm kỳ. Nếu đã nộp hồ sơ ứng cử ĐBQH thì chỉ được nộp thêm hồ sơ ứng cử làm ĐB HĐND ở 1 cấp nữa.

Người ứng cử ĐBQH, ĐB HĐND không được làm thành viên Ban bầu cử hoặc Tổ bầu cử ở đơn vị bầu cử mà mình ứng cử. Nếu đã là thành viên của Ban bầu cử hoặc Tổ bầu cử ở đơn vị bầu cử mà mình ứng cử thì người ứng cử phải xin rút khỏi danh sách thành viên của tổ chức phụ trách bầu cử đó, chậm nhất là vào ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử.

Trường hợp người ứng cử không có đơn xin rút thì cơ quan đã quyết định thành lập Ban bầu cử, Tổ bầu cử đó ra quyết định xóa tên người ứng cử khỏi danh sách thành viên của tổ chức phụ trách bầu cử và bổ sung thành viên khác để thay thế.

- Việc vận động bầu cử:

Luật Bầu cử cũng quy định, người ứng cử ĐBQH, ứng cử ĐB HĐND được vận động bầu cử. Việc tổ chức vận động bầu cử phải tiến hành dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Người ứng cử ở đơn vị bầu cử nào thì thực hiện vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử đó.

Các tổ chức phụ trách bầu cử và thành viên của các tổ chức này không được vận động cho người ứng cử. Việc vận động bầu cử của người ứng cử được thực hiện qua công tác gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri ở địa phương nơi mình ứng cử hoặc thông qua phương tiện thông tin đại chúng.

Trong vận động bầu cử, pháp luật nghiêm cấm hành vi lợi dụng vận động bầu cử để tuyên truyền trái với Hiến pháp và pháp luật, hoặc làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín, quyền, lợi ích hợp pháp khác của tổ chức, cá nhân khác.

Không được lạm dụng chức vụ, quyền hạn để sử dụng phương tiện thông tin đại chúng trong vận động bầu cử; không được lợi dụng vận động bầu cử để vận động tài trợ, quyên góp ở trong nước và nước ngoài cho tổ chức, cá nhân. Pháp luật cũng cấm sử dụng hoặc hứa tặng, cho, ủng hộ tiền, tài sản hay lợi ích vật chất để lôi kéo, mua chuộc cử tri.

Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử không được vận động bầu cử cho những người ứng cử. Thành viên của các tổ chức phụ trách bầu cử nói trên không được lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để vận động bầu cử cho những người ứng cử nhằm bảo đảm sự công bằng, bình đẳng đối với những người ứng cử.

Mọi thắc mắc của cử tri về công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031, xin gửi về email: thuhuongsggp@gmail.com.

