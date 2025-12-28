Xe khách chạy trái phép giữa đô thị: Xử lý nghiêm xe hợp đồng trá hình

Ngày 27-12, Báo SGGP đăng bài “ Xe khách chạy trái phép giữa lòng đô thị: Chẳng lẽ bó tay? ”, phản ánh tái diễn tình trạng xe hợp đồng trá hình ngang nhiên né bến, bán vé, gom khách lẻ tại các văn phòng, dừng đón trả khách tùy tiện, gây nguy hiểm cho người dân nội đô TPHCM.

Nhà xe Tân lập Thành vào văn phòng tạm bợ trên đường Hùng Vương, TPHCM chờ gom khách

Ngay sau khi báo đăng, Sở Xây dựng TPHCM đã có văn bản phản hồi và đề nghị các cơ quan liên quan tăng cường phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, thời gian qua, tình trạng xe hợp đồng hoạt động sai quy định, biến tướng thành “xe tuyến cố định trá hình”, đón trả khách không đúng nơi quy định, tạo “bến cóc” ngay trong khu dân cư ngày càng nở rộ. Vấn nạn này đã gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng trực tiếp đến trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và môi trường sống của người dân.

Để khắc phục tình trạng trên, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thành ủy TPHCM tại Chỉ thị số 22-CT/TU về tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị; các kế hoạch của UBND TPHCM về bảo đảm trật tự hoạt động vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng ô tô.

Song song đó thực hiện nghiêm các chỉ thị của Thủ tướng và Bộ Xây dựng về tăng cường kiểm tra, xử lý xe dù- bến cóc, xe trá hình tuyến cố định, xe ghép, xe tiện chuyến. Trong đó, UBND phường, xã được giao trách nhiệm chỉ đạo lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động tại các bến bãi, điểm đón trả khách trên địa bàn. Kiên quyết xử lý dứt điểm các bãi giữ xe, bãi đậu xe tạm có tổ chức đón trả khách trái phép, không đúng quy định.

Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ và Trung tâm Quản lý Điều hành giao thông đô thị được giao phối hợp khảo sát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung hệ thống biển báo cấm dừng, đỗ xe và hệ thống camera giám sát tại các khu vực “nóng” thường xuyên xảy ra vi phạm.

Sở Xây dựng cũng đề nghị Công an TPHCM quan tâm chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông cùng công an phường, xã tăng cường xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô. Trọng tâm là các lỗi dừng, đậu sai quy định; đón, trả khách không đúng nơi quy định. Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng nhưng không thực hiện đúng quy định về điểm đón, trả khách. Không chạy đúng tuyến đường, lịch trình, hành trình vận tải được phê duyệt.

Các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung), Nghị định số 168/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đồng thời áp dụng biện pháp trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe theo quy định mới. Đẩy mạnh xử phạt vi phạm hành chính thông qua dữ liệu hình ảnh từ hệ thống camera giám sát giao thông tại các tuyến đường, khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng đón, trả khách trái phép.

QUỐC HÙNG