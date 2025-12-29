Zalo “vét” dữ liệu trước thời điểm Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân có hiệu lực?

Mới đây, các điều khoản mới của Zalo dành cho người dùng đã tạo luồng tranh luận . Người dùng miễn cưỡng bấm "Đồng ý" để tiếp tục sử dụng dịch vụ và cũng không ít người bức xúc, tuyên bố xóa Zalo. Sau đó, ứng dụng Zalo còn nhận được “bão một sao” trên kho ứng dụng.

Zalo đã nhận được các bình luận và đánh giá "một sao" trên kho ứng dụng CHPlay

"Một sao" trên kho ứng dụng (App Store, Google Play) thể hiện sự không hài lòng, bức xúc, tẩy chay, hoặc báo cáo lỗi nghiêm trọng của người dùng đối với ứng dụng đó, thường đi kèm với lời phàn nàn về tính năng, chính sách (như thu thập dữ liệu, ghép đơn), trải nghiệm kém, hoặc các vấn đề kỹ thuật.

Với trường hợp của Zalo, có thể thấy người dùng đánh giá "một sao" để thể hiện việc phản đối các điều khoản mới khi ứng dụng này cập nhật điều khoản sử dụng… và kèm theo đó là hàng ngàn bình luận không hài lòng.

Việc Zalo có động thái cập nhật điều khoản dịch vụ chỉ ít ngày trước khi Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân có hiệu lực từ 1-1-2026, dư luận cũng đặt ra nhiều hoài nghi về động cơ, mục đích của việc cập nhật này. Đáng chú ý, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân có hiệu lực từ 1-1-2026 quy định mạng xã hội không được yêu cầu cung cấp hình ảnh, video chứa nội dung đầy đủ hoặc một phần giấy tờ tùy thân làm yếu tố xác thực tài khoản…

Trong đó, luật quy định các đơn vị cung cấp dịch vụ mạng xã hội, dịch vụ truyền thông trực tuyến không thu thập trái phép dữ liệu cá nhân; đồng thời không được yêu cầu cung cấp hình ảnh, video chứa nội dung đầy đủ hoặc một phần giấy tờ tùy thân làm yếu tố xác thực tài khoản.

Luật cũng yêu cầu phải công khai chính sách bảo mật, giải thích rõ cách thức thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu cá nhân; cung cấp cho người dùng cơ chế truy cập, chỉnh sửa, xóa dữ liệu và thiết lập quyền riêng tư cho dữ liệu cá nhân, báo cáo các vi phạm về bảo mật và quyền riêng tư.

Hiện người dùng Zalo đã bị đẩy vào tình thế mang tính áp đặt

Từ những nội dung của Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân nói trên và nhìn việc Zalo ép người dùng với những điều khoản mới: "Người dùng đồng ý và chấp thuận rằng VNG (đơn vị phát hành ứng dụng) có quyền áp dụng những biện pháp kỹ thuật cho mục đích thu thập và xử lý các dữ liệu liên quan đến tài khoản của người dùng. Thông tin dữ liệu cá nhân bao gồm: Số điện thoại, Họ và tên, tuổi, giới tính, mối quan hệ gia đình, thông tin CMND/CCCD/Hộ chiếu, hình ảnh cá nhân, thư điện tử. Thỏa thuận còn có ghi là tiếp nhận và chia sẻ, chuyển giao thông tin Tài khoản với các Công ty thuộc VNG bao gồm công ty con, công ty thành viên, công ty liên kết…", người dùng lo ngại và có những động thái không đồng tình là đương nhiên.

“Nếu minh bạch vì người dùng, Zalo không thể tận dụng cơ hội trước giờ G để gom dữ liệu cá nhân, thậm chí dùng thông tin cá nhân người dùng sử dụng Zalo cho hệ sinh thái VNG là điều vô lý. Tôi cho rằng đây là cách mà Zalo ép người dùng để thêm cơ sở dữ liệu, hay nói cách khác là vét, nắm giữ thêm dữ liệu quan trọng của người dùng trước khi Luật có hiệu lực. Đây là cách làm thiếu tôn trọng người dùng”, anh Thanh Tùng, một người dùng Zalo chia sẻ.

Hiện, người dùng Zalo đã bị đẩy vào tình thế mang tính áp đặt. Nếu muốn tiếp tục nhắn tin, gọi điện - những chức năng đã trở nên thiết yếu trong đời sống hàng ngày, buộc phải chấp nhận toàn bộ điều khoản cho phép thu thập và xử lý cả dữ liệu cá nhân mà Zalo đưa ra. Không có quyền lựa chọn từng phần trong lựa chọn chia sẻ thông tin cá nhân, không có cơ chế từ chối hợp lý… nên người dùng chỉ có thể “chấp nhận tất cả” hoặc xóa app.

Zalo từng tự hào là nền tảng có lượng người dùng khổng lồ tại Việt Nam. Theo số liệu tự công bố, tới tháng 9-2025, ứng dụng có 79 triệu người dùng thường xuyên mỗi tháng và khoảng 2 tỷ tin nhắn được gửi đi mỗi ngày… nhưng hiện đang đứng trước làn sóng “xóa Zalo”, “bão một sao”...

BÁ TÂN