Giải quyết thủ tục hành chính tại nhà cho cụ bà 101 tuổi

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hóc Môn vừa cử công chức đến tận nhà hỗ trợ cụ Lê Thị Tỷ (101 tuổi, ngụ ấp 12) chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền, để con cụ là bà Trương Thị Mỹ Hạnh nhận thay tiền trợ cấp tuất hàng tháng.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hóc Môn hỗ trợ cụ Lê Thị Tỷ thực hiện thủ tục hành chính tại nhà. Ảnh: HỮU TÂM

Hoạt động trên được thực hiện theo kế hoạch hỗ trợ người yếu thế năm 2026 của UBND xã Hóc Môn. Việc giải quyết thủ tục hành chính tận nhà cho những người khó đi lại sẽ tiếp tục được xã Hóc Môn duy trì, hướng tới mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong cải cách hành chính.

NGUYỄN TÂN