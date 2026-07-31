Sức sống cơ sở

Tôi có thấy

Giải quyết thủ tục hành chính tại nhà cho cụ bà 101 tuổi

SGGP

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hóc Môn vừa cử công chức đến tận nhà hỗ trợ cụ Lê Thị Tỷ (101 tuổi, ngụ ấp 12) chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền, để con cụ là bà Trương Thị Mỹ Hạnh nhận thay tiền trợ cấp tuất hàng tháng.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hóc Môn hỗ trợ cụ Lê Thị Tỷ thực hiện thủ tục hành chính tại nhà. Ảnh: HỮU TÂM
Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hóc Môn hỗ trợ cụ Lê Thị Tỷ thực hiện thủ tục hành chính tại nhà. Ảnh: HỮU TÂM

Hoạt động trên được thực hiện theo kế hoạch hỗ trợ người yếu thế năm 2026 của UBND xã Hóc Môn. Việc giải quyết thủ tục hành chính tận nhà cho những người khó đi lại sẽ tiếp tục được xã Hóc Môn duy trì, hướng tới mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong cải cách hành chính.

NGUYỄN TÂN

Từ khóa

UBND xã Hóc Môn Yếu thế Năm 2026 Hóc Môn Bỏ lại Cải cách hành chính Thủ tục hành chính Đi lại Phía sau Duy trì

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn