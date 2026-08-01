Ấm lòng bữa sáng khu trọ

Tham gia chương trình, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Tân Hải kết hợp tuyên truyền phòng, chống ma túy, mua bán người và hướng dẫn phòng cháy, chữa cháy, góp phần giữ an toàn cho phụ nữ, trẻ em và các gia đình lao động xa quê.
Cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Hải vừa tổ chức bữa sáng miễn phí cho trẻ em tại khu nhà trọ ở khu phố Cát Hải (ảnh), nơi có nhiều gia đình đồng bào Khmer thuê trọ, lao động mưu sinh. Kinh phí thực hiện chương trình hơn 4 triệu đồng do cán bộ, hội viên đóng góp.
Tham gia chương trình, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Tân Hải kết hợp tuyên truyền phòng, chống ma túy, mua bán người và hướng dẫn phòng cháy, chữa cháy, góp phần giữ an toàn cho phụ nữ, trẻ em và các gia đình lao động xa quê.