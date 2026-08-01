Ấm lòng bữa sáng khu trọ

Cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Hải vừa tổ chức bữa sáng miễn phí cho trẻ em tại khu nhà trọ ở khu phố Cát Hải (ảnh), nơi có nhiều gia đình đồng bào Khmer thuê trọ, lao động mưu sinh. Kinh phí thực hiện chương trình hơn 4 triệu đồng do cán bộ, hội viên đóng góp.