10 năm Anh rời EU: Không như kỳ vọng

Ngày 23-6, đánh dấu 10 năm ngày Anh tiến hành cuộc trưng cầu dân ý về việc rời Liên minh châu Âu (EU - Brexit), một sự kiện từng gây chấn động thế giới và mở ra chương mới trong lịch sử phát triển của đảo quốc sương mù.

Người dân tuần hành tại thủ đô London, Anh kêu gọi tái gia nhập EU. Ảnh: Beresford Hodge/PA

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Theo báo The National (UAE), sau Brexit, kinh tế Anh đã chứng kiến sự sụt giảm về tăng trưởng, đầu tư và thương mại. Văn phòng Trách nhiệm ngân sách (OBR) Anh ước tính về lâu dài, Brexit sẽ làm GDP của Anh giảm khoảng 4% so với việc tiếp tục ở lại EU. Với quy mô GDP hiện khoảng 2.800 tỷ bảng (3.716 tỷ USD)/năm, GDP của Anh sẽ mất đi 100 tỷ bảng Anh (hơn 132 tỷ USD)/năm.

Đầu tư nước ngoài vào Anh cũng chịu tổn thất lớn. Dữ liệu từ Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) cho thấy 6 năm sau cuộc bỏ phiếu, mức đầu tư vào Anh thấp hơn 11%. Một số nhà kinh tế ước tính lực cản kinh tế này đã làm mất khoảng 4 tỷ bảng (5,3 tỷ USD) tiền thuế mỗi năm. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh Tobias Ellwood nhận định Trung tâm tài chính London không còn như trước vì dòng vốn đầu tư sụt giảm, còn Dublin (Ireland), Frankfurt (Đức) và Paris (Pháp) được hưởng lợi.

Brexit còn khiến Anh chứng kiến làn sóng lao động tay nghề cao rời đi, trong khi số người nhập cư tăng vọt. Công dân ngoài EU vẫn chiếm tới 3/4 lượng người di cư đến Anh, dù đã giảm so với mức đỉnh năm 2023.

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy, phần lớn người dân Anh hiện coi Brexit là một sai lầm. Sự thất vọng xuất phát từ việc những cam kết cốt lõi của chiến dịch Brexit như kiểm soát biên giới và bổ sung 350 triệu bảng (464 triệu USD)/tuần cho Dịch vụ Y tế quốc gia (NHS) không như kỳ vọng. Thay vào đó, Anh đối mặt với tình trạng thiếu lao động trong các ngành quan trọng như: y tế, khách sạn và nông nghiệp.

Khó có khả năng quay lại

Đánh dấu 10 năm Brexit, ngày 20-6 vừa qua, người dân Anh mang cờ EU tuần hành dọc theo sông Thames ở thủ đô London, kêu gọi tái gia nhập EU và tăng cường hợp tác với châu Âu.

Theo báo The Guardian (Anh), sau giai đoạn sóng gió, quan hệ EU - Anh hiện êm đẹp hơn. Hai bên sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào ngày 22-7, nhằm hướng tới thỏa thuận giảm bớt việc kiểm tra thực phẩm, đồ uống, liên kết hệ thống giao dịch khí thải và xây dựng chương trình dịch chuyển cho thế hệ trẻ.

Ông Charles Michel, cựu Thủ tướng Bỉ và từng là Chủ tịch Hội đồng châu Âu giai đoạn 2019-2024, cho biết, ông kỳ vọng EU sẽ phản ứng với tinh thần tích cực nếu Anh tìm cách quay trở lại khối. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng triển vọng Anh tái gia nhập EU là không mấy khả thi.

Một nhà ngoại giao cấp cao của EU chia sẻ với báo The Guardian, rằng EU nhớ đến Anh ở các quan điểm chung về thị trường nội khối, tự do thương mại, quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Nhưng Brexit là một thực tế và "không có chỗ cho sự hoài niệm”.

Ông Nicola Procaccini, đồng lãnh đạo của đảng Bảo thủ và Cải cách châu Âu, cho biết: "Chúng tôi nhớ họ, nhưng chúng tôi cũng tôn trọng quyết định của người dân Anh”.

MINH CHÂU