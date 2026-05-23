200 người dân phường Tân Phước được khám bệnh miễn phí

Người cao tuổi neo đơn, công nhân lao động nghèo tại phường Tân Phước (TPHCM) được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và nhận nhiều phần quà thiết thực.

Chương trình được tổ chức ngày 23-5, do UBND phường Tân Phước (TPHCM) phối hợp cùng Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa và Công ty CP China Steel & Nippon Steel Việt Nam (CSVC) thực hiện.

Người dân phường Tân Phước được khám bệnh miễn phí

Dịp này, người dân được các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa thăm khám tổng quát, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí.

Người cao tuổi được hỗ trợ khám sức khoẻ miễn phí tại chương trình

Sau khi được chăm sóc sức khỏe, ban tổ chức còn trao tặng mỗi người đến khám một phần quà, thể hiện sự quan tâm của chính quyền, ngành y tế và doanh nghiệp đối với cộng đồng.

Tặng quà cho người dân phường Tân Phước khó khăn tại chương trình

Phường Tân Phước có nhiều khu công nghiệp có đông công nhân và người nhập cư, trong đó vẫn còn không ít gia đình công nhân thu nhập thấp, người lao động nghèo và người cao tuổi neo đơn cần được hỗ trợ.

Phát thuốc miễn phí cho người dân tham gia chương trình

NHƯ ANH