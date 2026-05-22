Xã Long Hải: Phát hiện 20 vụ ma túy, bắt giữ 49 đối tượng trong đợt 45 ngày cao điểm

Theo Công an xã Long Hải (TPHCM), từ ngày 1-5 đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ, điều tra, làm rõ 20 vụ với 49 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy.

Cơ quan chức năng làm việc với các đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy

Thực hiện cao điểm 45 ngày đêm “Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn - xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030”, Công an xã Long Hải đã đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, chuyển mạnh trạng thái từ “phòng ngự” sang “chủ động tấn công” đối với tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy trên địa bàn.

Theo Công an xã Long Hải, từ ngày 1-5 đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ, điều tra làm rõ 20 vụ với 49 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy.

Với phương châm “lần theo dòng chảy ma túy”, sau khi phát hiện, bắt giữ các đối tượng, công an tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các điểm bọc lót bán lẻ ma túy tại cơ sở, tập trung cắt đứt nguồn cung, không để hình thành các tụ điểm phức tạp mới.

Song song đó, công an xã phối hợp Trạm Y tế xã Long Hải, các ban ngành, đoàn thể và 27 ấp tăng cường kiểm danh, kiểm diện, gọi hỏi, răn đe các đối tượng thuộc diện quản lý nghiệp vụ, đối tượng cá biệt nhằm siết chặt quản lý di biến động, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Thời gian tới, Công an xã Long Hải sẽ tiếp tục rà soát, xét nghiệm nhanh các đối tượng nghi vấn, tập trung tại các khu dân cư đông người, cơ sở nhà trọ, lưu trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện và các khu vực tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tệ nạn ma túy.

SA HUỲNH