Phường Bàn Cờ: Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra hoạt động kinh doanh

Đối tượng tham dự tập huấn là thành viên các đoàn kiểm tra hoặc tổ kiểm tra của phường. Chương trình có sự hỗ trợ chuyên môn, trao đổi nghiệp vụ của cán bộ Sở An toàn thực phẩm TPHCM, Đội Quản lý thị trường số 4 và Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực 1.

Quang cảnh chương trình tập huấn

Theo đó, nội dung tập huấn là bồi dưỡng các kỹ năng về nhận diện hàng hóa vi phạm; quy trình kiểm tra điều kiện kinh doanh và đặc biệt là công tác kiểm tra an toàn thực phẩm; các quy trình lấy mẫu, test nhanh thực phẩm sống và thực hiện xét nghiệm để làm cơ sở nhắc nhở, xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm.

Đại biểu trao đổi nội dung tập huấn nghiệp vụ kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh tại các chợ

Sau đợt tập huấn, dự kiến cuối tháng 5-2026, các tổ công tác của phường sẽ đồng loạt ra quân, tập trung kiểm tra các điểm kinh doanh, quầy sạp ở chợ Bàn Cờ, chợ Vườn Chuối và các tuyến đường lân cận như đường Cao Thắng, Nguyễn Đình Chiểu.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng kết hợp rà soát giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, việc niêm yết giá, phòng cháy chữa cháy và tình trạng lấn chiếm lòng lề đường.

Lãnh đạo UBND Phường Bàn Cờ phát biểu ý kiến tại hội nghị tập huấn

Theo lãnh đạo UBND phường Bàn Cờ, mục tiêu của đợt kiểm tra nhằm nâng cao nhận thức cho các hộ kinh doanh, tiểu thương hiểu, tự giác chấp hành pháp luật. Qua đó, từng bước xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, an toàn, thân thiện và bền vững.

MẠNH THẮNG