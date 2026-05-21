Giải cứu 2 cá thể đồi mồi quý hiếm, 3 nữ công nhân tại Côn Đảo được khen thưởng

Trước đó, chiều 14-5, trong lúc thực hiện nhiệm vụ dọn dẹp vệ sinh môi trường tại bãi biển An Hội (đặc khu Côn Đảo), 3 nữ công nhân gồm Lê Thị Ngọc, Huỳnh Thị Hường, Nguyễn Thị Thanh Tâm đã phát hiện 2 cá thể đồi mồi bị mắc kẹt vào đống lưới thải, trôi dạt vào bờ. Ngay lập tức, 3 nữ công nhân đã nhanh chóng tìm cách gỡ 2 cá thể đồi mồi khỏi đống lưới thải, rồi thả chúng trở lại môi trường biển tự nhiên.

Đồi mồi thuộc bộ rùa biển quý hiếm, có tên trong Sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) và Việt Nam. Sự sống còn của loài đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi các hoạt động khai thác, ô nhiễm môi trường biển, đặc biệt là rác thải nhựa và ngư lưới cụ bỏ trôi. Vì vậy, hành động kịp thời cứu sống hai cá thể đồi mồi quý hiếm của ba nữ công nhân đã góp phần thiết thực vào công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại Côn Đảo.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Khắc Pho, Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo nhấn mạnh, việc kịp thời giải cứu hai cá thể đồi mồi của các nữ công nhân là hành động đẹp thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự nhạy bén và tình yêu thiên nhiên của những người lao động bình dị. Điều này cần được lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và các loài động vật hoang dã.

Theo ông Nguyễn Khắc Pho, hành động nói trên càng trở nên có ý nghĩa trong bối cảnh Côn Đảo đang được TPHCM định hướng phát triển xanh, bền vững gắn với bảo tồn thiên nhiên.

MẠNH CƯỜNG - HẢI BÌNH