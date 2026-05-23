Hội Nông dân TPHCM ra mắt Điểm cung ứng nông sản sạch, an toàn

Đồng hành cùng chương trình có đại diện Sở An toàn thực phẩm TPHCM, Hội Hóa học TPHCM, các thành viên Chi hội Nông dân tỷ phú thành phố, các hợp tác xã nông nghiệp, doanh nghiệp nông nghiệp trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Thành Quang, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM, cho biết việc triển khai mô hình “Điểm cung ứng nông sản sạch, an toàn” nhằm đưa nông sản đạt tiêu chuẩn chất lượng đến gần hơn với người tiêu dùng và hình thành thói quen tiêu dùng nông sản an toàn. Đồng thời, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho nông dân, nâng cao hiệu quả liên kết sản xuất - tiêu thụ, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp đô thị của TPHCM phát triển theo hướng hiện đại, bền vững.

Người dân đến mua rau, củ tại “Điểm cung ứng nông sản sạch, an toàn” trên địa bàn phường Bình Thạnh. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Theo ông Quang, mục tiêu của chương trình không chỉ dừng lại ở việc hình thành các điểm bán nông sản sạch, an toàn, mà còn hướng tới xây dựng kênh phân phối ổn định, minh bạch nguồn gốc sản phẩm phục vụ người dân.

Cùng với đó là phát huy vai trò của tổ chức Hội Nông dân, Chi hội Nông dân tỷ phú TPHCM, huy động sự tham gia của hợp tác xã, doanh nghiệp nông nghiệp trong hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp chủ lực và tiềm năng của thành phố.

Hội Nông dân TPHCM trao quà sản phẩm nông sản sạch, an toàn tới các hộ dân trên địa bàn phường Bình Thạnh. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Dịp này, ban tổ chức đã trao 50 phần quà là các sản phẩm nông sản sạch, an toàn tới các hộ dân trên địa bàn, qua đó lan tỏa thông điệp tiêu dùng bền vững, khuyến khích người dân ưu tiên lựa chọn những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đạt tiêu chuẩn chất lượng.

ĐỨC TRUNG